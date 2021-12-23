執政黨候選人也開始「劃清界線」，現在不是文在寅政府吹噓上臺4年半政績之時. December. 23, 2021 07:56. . 企劃財政部昨天書面提交的總統新年主要業務推進計劃報告中指出， 「上調最低工資，每周52小時等，勞動條件得到了改善，就業人數等雇用量化指標持續改善，分配情況連續4個季度有所改善」，對現政府4年半的經濟成果作出了自我評價。就應對新冠疫情的措施，報告指出：「在主要發達國家中，表現出最快的復蘇勢頭。」 報告沒有對在任期內導致首爾房價加倍提高的房地產政策失敗進行反省。「韓國真的值得驕傲。如果否定和貶低這些成就，就超越了對政府的反對和批評，而是貶低和否定國民所取得的成就。」這些都是支撐上個月文在寅總統「與國民對話」講話的內容。 去年韓國的增長率下降0.9%，確實比其他發達國家好。但是，就像總統的發言一樣，這只是默默遵循政府防疫措施的國民和出口企業的努力、個體戶和小商工人的犧牲帶來的結果，很難看作是政府的成果。相反，在新冠疫情發生之前，連續兩年將經濟增長率拉低到3%以下的現政府的「收入主導增長政策」，和新冠疫情發生後遲遲才確保新冠疫苗等政府一再出現的判斷錯誤，拉低了今年的經濟恢復速度。 特別是，就業成果並不是值得炫耀的事情。由於4年裏最低工資上漲35%，再加上新冠疫情，過去2年裏消失的日工工作崗位達到22萬個。死板的每周52小時工作製違背了「尋找回家吃晚飯的生活」的宗旨，把收入減少的中小企業勞動者逼向了送貨、快遞等工作。對於消失的青年打工機會、三四十歲的製造業崗位，用來填補空缺的，只是僅僅今年就創造的82萬個官製老人崗位。 更何況，因經濟政策失敗而產生的副作用推遲到了任期結束之後。超過1000萬億韓元的國家債務將大大製約下屆政府的政策運用。由於過度的脫離核電站政策，導致韓國電力的赤字劇增，下屆政府一上臺就要考慮大幅上調電費。 與強調「自豪感」的政府不同，執政黨總統候選人連日來批評現政府的房地產政策失敗和過多的稅金，並透露出調整脫離核電站政策的可能性，和政府叫板。任期只剩下4個月的政府在這種情況下應該做的，不是堅持「我們沒有失敗」的精神勝利，而是努力減輕因政策副作用而加大的國民痛苦。

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