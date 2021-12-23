李俊錫：「選舉對策委員會如此以往將沒有出路……任職人士都必須退出」. December. 23, 2021 07:57. by 姜炅石 coolup@donga.com. 國民力量黨代表（黨首）李俊錫22日表示：「在黨中央選舉對策委員會任職的人應全部辭職，選舉對策委員會現有6個本部體製必須解散。」他在前一天宣布辭去該黨常任選舉對策委員會委員長一職後，僅過一天就提出了選舉對策委員會全面辭職和解散以進行改革的主張。 李俊錫當天在接受《東亞日報》的采訪時表示：「我認為，選舉對策委員會在這樣的狀態下運行是不行的」，「如果不解散，（尹錫悅核心人士問題）就不會有解決方案」。尹錫悅核心人士，是指該黨總統候選人尹錫悅的核心有關人士，李俊錫認為他們是選舉對策委員會內訌事態的核心原因。李俊錫還表示：「當初為了排斥總選舉對策委員長金鐘仁，才製定了6個本部體製。踢開了金委員長，難以製訂大戰略。」他認為，排斥金鐘仁的主要人士應該辭職。 就「尹錫悅核心人士」，李俊錫還直接攻擊稱：「問題是，他不是選舉對策委員會組織架構上的人。他不能離開釜山。他如果離開釜山，全體國民都應舉報。」李俊錫沒有提及他的名字，但這也是他首次公開針對前一天對自己和辭去宣傳團長一職的最高委員趙秀珍進行抨擊的張濟元議員（釜山沙上，三次當選）。張濟元是尹錫悅最親信的人，已經宣布「白衣從軍」。李俊錫要求：「尹錫悅核心人士中的幾位，如果有意參加明年的地方選舉廣域自治團體長選舉，就請離開選舉對策委員會。」 對於自己是否重返選舉對策委員會，李俊錫明確表示：「如果要求我發揮具體的作用，我會去做。但我不能（像以前那樣）擔任具有議事決定權的角色和企劃業務。」也就是說，即使是在選舉對策委員會進行改革之前，如果受到邀請，他也會幫助選舉運動，但不想恢復自己擔任過的常任選舉對策委員長及宣傳媒體總管本部長職務。 有人提出，李俊錫作為第一大在野黨代表，拋棄選舉對策委員會的職務是不是不負責任的行為。李俊錫對此反駁稱：「選舉的鐘表在飛快地走動，必須以快刀斬亂麻的方式處理」，「對於（最高委員趙秀珍）的不當抗命言論，如果（就像尹錫悅所說的一樣）『那是民主』，怎麽能夠接受?」他聲稱：「對於錯誤的東西，因為我是黨代表，所以只能強忍著，一句話也不能說，如果說這是保守文化，就必須改變。」

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