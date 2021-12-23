青瓦臺：「朴槿惠停止執刑一事，青瓦臺不應介入」. December. 23, 2021 07:57. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 韓國總統國民溝通首席秘書朴秀賢22日就因健康惡化而住院的前總統朴槿惠停止執行刑罰一事劃清界限說：「停止執行刑罰，不是青瓦臺該介入的問題。」對於停止執行刑罰的可能性，他斷然否認說：「沒有聽說過。」 朴秀賢當天在MBC一檔廣播節目中表示：「如果到了需要總統做出判斷的時候，他會去做，但我目前對此一無所知。」停止執行刑罰的申請，要由當事人或法律代理人、收容機關負責人提出申請後，經管轄檢察廳的審議後決定。法務部長朴範界在前一天對記者提出的是否申請停止執行的提問回答說：「還沒有討論過。」 朴秀賢還對李明博和朴槿惠兩名前總統的特赦表示：「沒有聽說過，也一無所知。」他還說：「（赦免）不是青瓦臺決定和指示的，而是法務部審查、國務會議表決後由總統決定。」據悉，截止到前一天（21日），法務部舉行了赦免審查委員會全體會議，審議了新年特赦對象，但沒有包括兩名前總統。文在寅總統此前就赦免兩名前總統一事強調：「不能不考慮國民的共識，應該有助於國民團結。」

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