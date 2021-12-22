尹錫悅競選團隊上演內部爭鬥劇……「這樣的場面有生以來第一次」. December. 22, 2021 07:42. . 距第20屆總統選舉僅剩2個月之際，國民力量黨總統候選人尹錫悅的選舉對策委員會內部爭鬥「漸入佳境」。事情出在前天舉行的中央選舉對策委員會會議上，黨代表（黨首）李俊錫要求宣傳團對媒體報道采取靈敏的應對措施，宣傳團長、最高委員趙秀珍（音）反駁說：「我只聽（尹錫悅）候選人的話。」趙秀珍在會議結束後道歉後，又向幾名記者發送了抨擊李俊錫的Youtube視頻。李俊錫表示，「看到不像道歉的道歉，我啞口無言，」並辭去了選舉對策委員會的所有職務。黨內甚至出現了「活到現在從未見過這樣的場面，感到很吃驚」的反應，暴露了選舉對策委員會首腦層的混亂。 此次事件超越了李俊錫和趙秀珍之間個人矛盾的層面，直接反映了四分五裂的尹錫悅選舉對策委員會的現狀。尹錫悅方面和總攬選舉對策委員會委員長金鐘仁、李俊錫圍繞選舉對策委員會的主導權展開了心理戰，選舉對策委員會的成立被推遲了一個多月。此後，由於選舉對策委員會的啟動，內部矛盾似乎得到了緩解，但不斷有人指出，實際上已經分裂為尹錫悅直屬師團和「金鐘仁師團」「金漢吉師團」等。陳年的「派系政治」似乎又要復活了。因為對這種分裂現象置之不理，才出現了在本應該全力以赴的大選活動中很難找到的「狗血劇」。 目前，尹錫悅選舉對策委員會的規模像恐龍一樣大。為了在大選結束後論功行賞而占上一席的人越來越多。甚至有人不無自嘲地說：「在沒有調整功能和作用的情況下，只增加了人員，因此沒有實際內容的會議越來越頻繁。」只相信相對較高的政權更叠、輿論，滿足於過去的既得權而爭權奪利的「康樂政黨」的痼疾似乎再次發作。 目睹此次事件的尹錫悅的應對也難免受到過於安逸的指責。事態初期，對於兩人的矛盾，他認為「那不就是民主主義嗎」，表現出不以為然的反應。後來才聯系趙秀珍，讓其去找李俊錫道歉，但是沒能阻止李俊錫辭去選舉對策委員會的職務。在選舉對策委員會內部就未來發展藍圖、政策和戰略展開激烈的討論十分必要。但也不能因此而形成眾口難調的現象。如果在作為大選活動總指揮的選舉對策委員會出現紀律和功能等運營上的問題，尹錫悅應該親自出面進行調整和解決。

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