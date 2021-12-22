LG無線顯示器“StandbyME”開始全面進軍海外市場. December. 22, 2021 07:43. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. LG電子將從本月開始正式出口無線顯示器“StandbyME”（照片）。 LG電子21日表示，本月將以中國香港爲起點，明年1月在越南、新加坡等亞洲主要國家和地區推出“StandbyME”。這是該産品今年8月在韓國上市後首次在海外銷售。 StandbyME是將被認爲是固定電子産品的電視、顯示器按照用戶的意願移動，讓用戶在最舒適的狀態下觀看的顯示器。根據站著或躺著的狀態，調節顯示器的角度、高低、畫面方向，可以創造“只屬于自己的影像收看環境”。左右上下可以分別調整至65度、25度。也可以像智能手機使用環境一樣垂直旋轉畫面觀看。 搭載以互聯網爲基礎的LG電子軟件平台“Web OS”，在連接Wi-Fi的地方可以像LG智能電視一樣享受國內外在線視頻服務（OTT）。還可以在StandbyME上實時共享智能手機畫面。與蘋果iPhone、iPad等iOS操作系統（OS)）設備相連接的“Air Play”功能也將從本月開始啓動。 27英寸産品StandbyME的畫面分辨率是全高清（1920×1080）。這一配置低于最近成爲電視、顯示器市場主流的4K超高畫質（UHD•3840×2160）。上市價格爲109萬韓元，相當于LG電子的4K分辨率55英寸OLED（有機發光二極管）電視機的水准。但是，新世界集團副會長鄭溶鎮在社交網絡服務（SNS）評價說：“有奇妙的魅力。”憑借“只屬于我的顯示器”的口傳，需求增加，流通網甚至出現缺貨現象。

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