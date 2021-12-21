孫興慜在與利物浦的比賽中打進扳平比分的進球，拯救球隊. December. 21, 2021 07:33. by 金正勳記者 hun@donga.com. 孫興慜（29歲•托特納姆熱刺隊）在自己代表熱刺隊出戰的第300場比賽中戲劇性地扳平比分，拯救了陷入失敗危機的球隊。這是他本賽季的第7粒聯賽入球。 20日，托特納姆熱刺隊在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場與利物浦隊進行了2021~2022賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第18輪主場比賽，最終兩隊以2比2握手言和。當天的比賽是熱刺隊在與諾維奇城隊的第15輪比賽後，俱樂部球員和工作人員大舉感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，時隔2周左右進行的比賽。本場比賽之後熱刺隊以8勝2平5負（積26分•少賽兩場）的戰績繼續排在聯賽積分榜第7位。 通過當地媒體曾傳出新冠病毒確診論的孫興慜當天首發出場，哈裏•凱恩（28歲•英格蘭）組成雙前鋒。上半場剛開始孫興慜就險些敲開對方大門，上半場第18分鍾，孫興慜遺憾地錯失了與利物浦守門員阿利松一對一的機會。在本隊以1比2落後的下半場第29分鍾，利物浦守門員阿利松在大禁區外沒能好好處理哈裏•溫克斯的長傳，被孫興慜截住皮球，用左腳將球踢進了空門。這是孫興慜連續第三場比賽進球，7粒聯賽進球（2次助攻）加上歐足聯（UEFA）歐協聯比賽（一球一助攻），她已經在本賽季的各項賽事中貢獻8粒進球和3次助攻。孫興慜說：“這是一場激烈的比賽，兩隊都竭盡了全力”，“沒能抓住諸多進球良機，沒能取得勝利，結果有些令人失望。” 英超賽後在其官方網站上把孫興慜作爲主照片，英國BBC給孫興慜打了6.97分，這是兩隊最高分，並將他評爲當場比賽最佳球員。英國媒體《足球倫敦》評價說：“孫興慜從比賽一開始就充滿了活力。雖然錯失了幾次機會，但還是讓利物浦隊陷入了困境。” 在當天的比賽中，因對當值主裁的不滿而表情凝重的利物浦隊主教練尤爾根•克洛普在比賽結束後與孫興慜交談時大笑的樣子被捕捉到，一度成爲了話題。孫興慜在效力于德甲聯賽漢堡隊和勒沃庫森隊時期，唯獨對由克洛普率領的多特蒙德隊表現出了強大的實力。另外，孫興慜因在2019年歐足聯冠軍聯賽決賽中敗北傷心落淚，克洛普教練當時親自擁抱並安慰了他。 利物浦地區媒體《Empire of the Kop》表示：“對于克洛普教練來說，比賽當中出現了許多有爭議的判罰，因此對本場比賽的結果不是很滿意，但孫興慜把克洛普教練逗笑了”，“比賽結束後向裁判組暴露不滿的克洛普教練笑著與孫興慜開起了玩笑。”

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