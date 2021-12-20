單板滑雪李相浩追加獲得一枚銀牌，賽季排名升至第一. December. 20, 2021 07:38. by 李憲宰 uni@donga.com. 韓國滑雪史上第一位奪得奧運會獎牌的“白菜男孩”李相浩（26歲•High1）在2022年北京冬奧會即將舉行之際，表現出了迅猛的上升勢頭 19日，在意大利科爾蒂納丹佩佐舉行的2021~2022年國際滑雪聯合會（FIS）單板滑雪世界杯高山滑雪男子平行大回轉決賽中，李相浩輸給了達裏奧•卡維切爾（瑞士），獲得了銀牌。在本賽季揭幕戰上獲得平行大回轉金牌和平行回轉銀牌的李相浩獲得了本賽季第三枚獎牌，並以300分的積分上升到了本賽季綜合排名第1位。比排名第二的德國選手斯特凡•鮑邁斯特（210分）高出很多。 在66名選手參加的此次大賽預選賽中，李相浩以第三名的成績晉級淘汰賽，在16強比賽中，他以4.92秒的較大優勢戰勝阿內爾（奧地利），順利進入了8強。在四分之一決賽中，他以0.33秒的優勢戰勝意大利隊的丹尼爾•瓦高察，在四強賽中，因對方選手馬斯特納克（斯洛文尼亞）未能跑完全程，從而順利進入了決賽。在決賽中，他與卡維切爾展開了激烈的交鋒，但最終以落後對手0.06秒的劣勢通過了終點線，遺憾與冠軍失之交臂。 李相浩發表感想說：“在4強賽初期因爲摔倒而畏縮不前，但很快就恢複了，因爲對方選手的失誤，很容易取勝”，“在決賽中我以爲自己會贏，實在太遺憾了。”在2018年平昌冬奧會單板滑雪平行大回轉比賽中獲得銀牌，成爲韓國滑雪史上第一個奧運會獎牌得主的李相浩對明年2月在北京冬奧會上連續兩屆摘得獎牌的期待越來越高。

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