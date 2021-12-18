金正恩失去的10年，朝鮮是一顆不知何時爆發的定時炸彈. December. 18, 2021 07:42. . 朝鮮昨天迎來金正日逝世10周年，營造追悼氛圍，強調對金正恩的忠誠和確立唯一領導體製。《人民日報》表示：「忠誠地高舉金正恩同誌的思想和領導，有著對（金正日）將軍盡道德義理的道路。」當天，聯合國大會在沒有表決的情況下，通過了朝鮮人權決議。這是該方案自2005年以來連續17年被通過。另外，美國發表「國別恐怖主義報告」時，繼續將朝鮮列入「支持恐怖主義國家」名單。 朝鮮迎來金正日逝世10周年，上演著就像是祭祖日世代決心效忠的世襲王朝一樣的風景。歷經金日成、金正日、金正恩三代的「民主主義人民共和國」的現狀，是發生在21世紀地球上的超現實主義真實情況。因此，聯合國朝鮮人權決議無疑是揭露朝鮮殘酷現實的檢舉信。決議譴責了朝鮮有組織的、廣泛的反人道主義犯罪行為，並建議考慮對「最負責任的人」進一步進行製裁。 事實上金正恩在執政初期還是展現出了不同於其爺爺和父親的變化面貌，讓人產生過一絲期待。但是，搞活市場、擴大對外貿易的部分措施並沒有持續多久。隨著加快核、導彈開發的步伐，對外實施挑釁和威脅，朝鮮面臨了更強有力的國際社會製裁措施，並將自己逼入孤立之路。結果，朝鮮經濟比10年前有所萎縮，居民們已經為一時的虛無縹緲的夢而嘆息。 但是金正恩標榜「人民大眾第一主義」「我們國家第一主義」，以為民的領導人自居。這種徒有其表的獨裁體製不可能持續到何時。無論怎樣忠誠派在首領周圍築起銅墻鐵壁、擁有嚴密的監視、壓迫裝置，也無法戰勝饑餓的居民的不滿和怨聲。「核寶劍」「戰略火箭」等標榜的拜物教意識形態，無法填滿居民們的空腹。 最終站在選擇的十字路口的，是失去過去10年機會的金正恩。面臨年底勞動黨全體會議，他正在忙於總結各領域的工作。像往常一樣，總結出來的宏大口號將點綴他的新年賀詞，同時也將展現在挑釁和柔和之間荒誕的對外政策。金正恩今年一直拒絕美國的對話手勢，浪費時間。在此期間，解除內部定時炸彈的時間也越來越緊迫。哪怕是現在，也不能錯過機會。

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