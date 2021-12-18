效力球隊14年的“鬥山之王”金在煥選擇留下…FA身份簽訂4年115億韓元合同. December. 18, 2021 07:46. by 黃奎引 kini@donga.com. 1988年出生的同齡外野手金在煥（鬥山•照片）和金賢洙（LG）雙雙加入了職業棒球自由簽約選手（FA）100億韓元俱樂部。但金賢洙是准會員身份。 鬥山俱樂部17日對外表示，與金在煥簽訂了爲期4年的合同，合約金爲55億韓元，總年薪爲55億韓元（2022~2024年爲15億韓元，2025年爲10億韓元），獎金爲5億韓元，合作總額高達115億韓元。至此，金在煥成爲職業棒球FA曆史上第7位“100億韓元俱樂部”會員。如果單從本賽季來說，這是繼以6年100億韓元的條件從鬥山隊轉會到NC隊的朴建宇（31歲）之後，本賽季第二個“100億韓元俱樂部”成員。 繼金在煥宣布簽約後，LG隊也表示與金賢洙簽訂了最高115億韓元的“4+2”年合約。基本上以4年總額90億韓元（合約金50億韓元，年薪40億韓元）簽訂合同，在此期間如果球隊和球員成功達成匹配協議，就以2年總額25億韓元自動延長合同。 金在煥表示：“除了鬥山隊之外，沒有考慮過其他球隊。我會竭盡全力，在球場內外只讓大家看到我好的一面。”金賢洙表示：“我會在球場上竭盡全力，報答球迷們的支持和期待。” 另外，樂天隊當天表示，將與主教練拉裏•薩頓（51歲）的合同延長1年，直到2023年。樂天方面解釋續約的理由說：“我們認爲，薩頓教練是今後持續進行球隊體制改善的最佳人選。”

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