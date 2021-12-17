“人均GDP，韓國2027年有望趕超日本”. December. 17, 2021 07:48. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 日本經濟研究所預測說，韓國的人均國內生産總值（GDP•名義標准）到2027年將超越日本。人均GDP是反映國民個人財富的指標。 日本《日本經濟新聞》下屬經濟研究所—日本經濟研究中心15日發表《亞洲經濟中期預測》報告時預測說，韓日人均GDP到2027年將達到4.5萬美元（約5300萬韓元），韓國將首次領先日本。據預測，到2035年，韓國的人均GDP將超過6萬美元，而屆時日本的人均GDP才將將超過5萬美元。 去年日本的人均GDP爲3.9890萬美元，比韓國（3.1954萬美元）高25%。但據預測，截止到2025年，韓國的人均GDP年增長率將達到6.0%，而日本的年增長率將停留在2.0%。 韓日之間出現如此大的差異是因爲兩國的勞動生産率不同。據分析，到2030年，韓國的勞動生産率增長率將把人均GDP提高4個百分點，而日本僅提高2個百分點。日本經濟研究中心分析說：“日本勞動生産率低的原因是在數字改革方面落後。” 另外，中國的名義GDP預計將在2033年首次超過美國，但預計到2050年，美國將再次反超中國。據預測，中國政府加強對民間企業的限制規定，導致生産效率下降，人口減少帶來的勞動力不足或將成爲中國經濟增長的絆腳石。

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