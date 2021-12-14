文在寅說「不考慮外交抵製北京奧運」……需要那麽著急劃清界線嗎?. December. 14, 2021 08:09. . 正在對澳大利亞進行國事訪問的韓國總統文在寅昨天在與澳大利亞總理舉行的聯合記者會上，就是否對北京冬奧會進行外交抵製的提問回答說：「韓國政府沒有討論這個問題。」他還表示：「美國等任何國家都沒有勸我參加（抵製）。」對於與中國的關系，他表示：「韓國以與美國的穩固同盟關系為基礎，正在努力與中國保持和諧的關系。」 文在寅總統的發言再次確認了青瓦臺和外交部從上周開始表明的政府立場，但其分量不同。美國以中國鎮壓人權為由，宣布外交抵製以來，青瓦臺表示「沒有討論」，外交部副部長甚至表示「想發揮前任主辦國的作用」。在此基礎上，文在寅總統也重申了這一點。因此，「（目前）不予討論」聽起來就像是「不會進行抵製」的不變方針。 當然，與澳大利亞這樣以核潛艇同盟與中國的「戰狼外交」進行對抗的國家相比，韓國的處境並不一樣。但實際上，相比看似響應抵製、實際上卻在考慮「不抵製方案」的日本，韓國更接近於傳統上對追隨美國表現出排斥感的法國的拒絕參與抵製的態度。甚至從中國方面聽到了「稱贊」，說韓國的態度「不愧是奧運會一家人」。 在中美矛盾中，韓國打著「戰略模糊性」的旗號，推行不站在任何一方的走鋼絲外交。為了維護國家利益，這可能是在安全保障上倚重的同盟國美國和既是鄰國又是最大貿易國的中國之間不可避免的選擇。但是走鋼絲是不容易的高難度雜技。一不小心失足墜落會造成致命傷。更何況，在美中兩國走向理念對立的情況下，韓國所走的「繩索」更加晃動不已、危險萬分。 為實現美中之間的智慧外交，應在明確的原則和規範下，特別是在普遍價值和國家利益之間，按事件分類尋求均衡。發出精巧的信息比什麽都重要。此次，韓國沒有對抵製爭議的根源——中國鎮壓人權問題表示任何擔憂。其結果似乎是在幫助中國。這是導致美國誤會的信息管理失敗。不能因為是同盟就認為它會理解一切。走鋼絲也要有實力才有可能。

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