政府將正式推進占世界貿易15% 的CPTPP的加入工作. December. 14, 2021 08:09. by 具特敎 kootg@donga.com. 韓國政府將正式推進占世界貿易15%的《全面、漸進的環太平洋經濟夥伴協定（CPTPP）》的加入工作。雖然出現了可以降低對中國的貿易依存度，實現交易多邊化的期待，但是預計也會出現擔心農産品進口增加的農水産業界的反對。 13日，經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基在對外經濟長官會議中表示：“通過擴大貿易和投資的經濟考慮、戰略價值等，將正式推進加入CPTPP”，“將以與相關利害關系者等進行社會討論爲基礎，啓動程序。”這距離2013年政府討論CPTPP的前身環太平洋經濟夥伴協定（TPP）已有8年。 CPTPP是美國退出TPP後，日本、澳大利亞、墨西哥等11個國家于2018年簽署的多邊自由貿易協定（FTA）。主席國由日本擔任，今年9月中國也申請加入。 CPTPP的關稅撤銷率最高爲96%，市場開放度很高。CPTPP占世界貿易的15%，如果加入CPTPP，對中國的貿易依賴度會降低，出口市場也會變得多樣化。 今年1月，韓國開發研究院（KDI）曾表示，“加入CPTPP有助于降低對中國的依賴度，擴大通商領域。”在中美貿易矛盾持續的情況下，可以納入穩定的全球供應鏈，這也是一大優點。特別是，還可以期待與沒有和韓國簽訂FTA的墨西哥首次簽訂FTA的效果 相反，農水産業界則擔心農産品進口增加。因爲在CPTPP參與國中，澳大利亞、智利、加拿大等農業強國較多。當天，韓國綜合農業團體協議會發表聲明反駁說：“相對來說價格競爭力較高的進口農産品的增加會導致農業生産基礎的長期崩潰。” 實際上，要想加入CPTPP，需要聽證會、國會報告程序和與會員國的詳細協商，預計需要2~3年的時間。有人指出，政府開始討論加入問題8年後才進入正式加入程序，因此“馬後炮加入”導致談判力下降。因爲爲了最終加入，需要日本等參與國的一致同意。梨花女子大學法學專門研究生院教授崔元睦（音）分析說：“加入時間比中國晚了一步，因此韓國的談判力必然會下降。而作爲主導國的日本也可以將日本企業對強制征用受害者的賠償判決等活用在談判中。因此還有許多問題需要解決。”

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