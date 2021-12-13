《華爾街日報》稱：“通用-LG計劃在美國密歇根州建立電池工廠”. December. 13, 2021 07:41. by 郭道英 now@donga.com. 《華爾街日報》（WSJ）10日（當地時間）報道說，美國通用汽車（GM）和LG能源解決方案計劃在美國密歇根州蘭辛市的通用汽車組裝工廠附近建設新的電池工廠。據悉，兩家公司的投資規模爲20億美元（約2.3萬億韓元）。 據《華爾街日報》當天報道，通用汽車爲生産電動汽車，正在推進向密歇根州投資30億美元以上的計劃。其中的20億美元將用于將底特律郊外的Orion組裝工廠轉換爲電動小型貨車生産中心。剩下的10億美元左右將以與LG能源解決方案5比5合作投資的形式，投入到蘭辛的現有組裝工廠附近電池工廠的建設中。 通用和LG能源解決方案于2019年成立合作法人“Ultium Cells”，正在美國俄亥俄州和田納西州分別建設年産35千兆瓦（GWh）規模的電池生産工廠。如果密歇根州確定開工，兩家公司的第三家合作工廠就將建成。通用汽車對此表示：“包括Orion黑人居住區在內的多個地區正處于開發未來投資可能性的初期階段。正在與地區相關人士討論潛在的獎勵機會等問題。”LG能源解決方案方面表示：“目前尚未確定。”

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