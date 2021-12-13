美國首名宇航員女兒繼父親之後「太空飛行」. December. 13, 2021 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 美國第一名宇航員艾倫·謝潑德（1923∼1998）的長女勞拉·謝潑德·丘吉莉（74歲）當地時間11日乘坐美國民間太空企業藍色起源公司的「新謝潑德」號完成了太空飛行。女兒在父親第一次太空飛行整整60年後，終於登上了以父親名字命名的宇宙飛船，父女兩代人完成太空飛行一事受到了廣泛的關註。 謝潑德1961年5月乘坐美國國家航空航天局的「水星」號成功完成了美國第一次、世界第二次太空飛行。在他的飛行一個月前，俄羅斯飛行員尤裏·加加林乘坐「衛星」號首次完成了太空飛行。謝潑德1971年乘坐「阿波羅14」號成功探測了月球。當時他留下了人類第一次在月球上打高爾夫球的歷史。這是在低重力下觀察球運動的科學實驗的一個環節。 丘吉莉應藍色起源公司的邀請，免費完成了飛行。當天結束約10分鐘的飛行返回地球的丘吉莉說：「回到地球的時候想到了父親。我想，爸爸可能沒有像我一樣開心地回來。」她感到遺憾的是，與自己不需要親自駕駛不同，父親只能一邊工作一邊返回地球。 這是藍色起源公司的第三次民間宇宙旅行，這次飛行搭載了歷史上最多的人員（6人），並將兩個座位免費提供給了丘吉莉和美國職業橄欖球選手邁克爾·斯特雷漢（50歲）。據悉，剩下的4個座位是富豪們花數十萬美元購買的。特別是，美國風險投資家萊恩·貝斯（60歲）和兒子卡梅倫（23歲）一同乘坐此次飛船，創造了父子空間飛行的第一個紀錄。

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