KAIST將在紐約建立“企業型校園”. December. 13, 2021 07:41. by 池明勳 mhjee@donga.com. “KAISTian比哈佛大學和麻省理工大學（MIT）出身的人差的不是實力，而是夢想的大小。” 韓國科學技術院（KAIST）校長李光炯9日在美國紐約聯合國廣場大廈以線上方式舉行的“紐約校園設立諒解備忘錄記者會”上做出了上述表示。簽訂諒解備忘錄後，KAIST將設立第一個海外校園。李校長表示：“KAIST教授和學生現在不應該滿足于國內最早這樣的修飾語，應該從全球視野出發進行研究和教育，幫助企業革新。” 與紐約校園設立相關的捐贈者是全球領導力基金會（GLF）會長裴熙南。他是1981年前往美國通過房地産投資獲得成功的企業家。他計劃在紐約長島等地購買3.3萬平方米（約1萬坪）規模的地皮和建築物提供給KAIST。但目前裴會長還沒有決定捐贈多少資金。裴會長表示：“希望KAIST以優秀的人工智能（AI）和工學競爭力爲基礎，爲培養世界性的韓人領導做出貢獻。” KAIST認爲，經過大學許可、土地購買等過程，最快在2年內就能在紐約開設校園。KAIST正在構思以此爲跳板攻占韓國和美國兩個地區的全球市場的“全球雙子戰略（Global Twin Strategy）” 第一個海外校園設在紐約的原因就在于KAIST的競爭力。李校長解釋道：“紐約是全世界文化和金融的中心，也是生物産業的據點”，“文化技術、建築科技、文化科技以及人工智能和金融相結合的文化領域中，KAIST具有優勢。” 在工學領域，KAIST也比競爭大學占有優勢。KAIST在工學領域的世界大學競爭力（2021年QS排名）排名第16位，領先于紐約的康奈爾大學（第36位）、哥倫比亞大學（第47位）和紐約大學（NYU•第94位）等。 紐約校園將向KAIST學生和教授提供全球教育、國際共同研究的機會，對韓國創業者進軍紐約起到橋頭堡的作用。李校長強調說：“紐約校園不僅是研究和教育，還將發展成爲創造未來價值的企業型校園。最終目標是韓國企業在KAIST的幫助下培養競爭力，進軍納斯達克。 KAIST計劃在紐約建立校園後，在矽谷也建立新的校園。

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