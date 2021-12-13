孫興慜出現在托特納姆熱刺隊傷病名單上，病名是新冠病毒. December. 13, 2021 07:41. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（29歲•托特納姆熱刺隊•照片）缺席比賽的越來越長。被列入傷病名單的消息傳開後，他被確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的可能性正進一步提高。 11日，據報道英格蘭足球超級聯賽（EPL）傷病消息的英國“超級聯賽傷病名單”網站稱，托特納姆熱刺隊一線隊球員中有9人被列入傷病名單。在吉奧瓦尼•洛塞爾索遭遇膝蓋、克裏斯蒂安•羅梅羅遭遇大腿內側、塞爾吉奧•雷吉隆遭遇其他傷病的情況下，孫興慜、埃默森•勞亞爾、布裏安•希爾、奧利弗•斯基普、丹恩•斯卡利特盧卡斯•莫拉等6人因“疾病”而榜上有名。疾病原因是“新冠病毒確診”。 在托特納姆熱刺隊，包括8名一線隊隊員在內的13人被確診感染新冠病毒。但是沒有公開哪名球員被確診。在這種情況下，托特納姆熱刺官方社交網站（SNS）11日公開了莫拉、斯基普、維戈•洛裏斯登場的聖誕節視頻。但球隊只是明確表示該影片是在11月制作的。孫興慜自從托特納姆熱刺對內發生新冠疫情後，不僅沒有在自己的SNS上露面，在托特納姆熱刺的SNS上也沒有露面。 另外，隨著托特納姆熱刺隊和雷恩隊（法國）之間的歐洲足球聯盟（UEFA）歐協聯（UECL）小組賽G組第6場比賽未能舉行，托特納姆熱刺隊被直接判負的可能性進一步增大。《路透社》11日報道說，UEFA決定不重新調整熱刺和雷恩的對決日程。根據規定，比賽應該在12月31日之前舉行，但據悉，年內舉行的可能性幾乎不存在。因此，熱刺隊很有可能以被判以0比3告負。

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