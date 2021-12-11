許雄和許勳兄弟迎來賽季首次對決. December. 11, 2021 07:11. by 兪載泳 elegant@donga.com. 以傑出的籃球實力和帥氣的外貌獲得僅次于偶像明星的人氣的新“追哥族”的先鋒許雄（28歲•DB）和許勳（26歲•KT）兄弟將迎來本賽季職業籃球賽場上的首次對決。 許雄所在的DB隊和許勳所在的KT隊將于11日在DB隊的主場原州綜合體育館展開對決。與成爲綜藝人的父親、前男籃國家隊主教練“籃球總統”許載的人氣相符，2000張門票早早售罄。 雖然許雄作爲得分後衛（SG）、許勳作爲組織後衛（PG）出場，但預計兩人的攻防“對位”情況將會經常發生。隨時通電話的許雄和許勳也爲了互相勝利，正在摩拳擦掌。 兩位選手目前的狀態達到了頂點。場均17.4分，國內球員得分排名第一的許雄在1日與LG隊的比賽中得到39分，5日與KGC隊的比賽中得到29分，正在上演極強的“關鍵時刻個人秀”。因腳腕受傷從第二輪複出的許勳也以平均得分15.2分（國內第4位）主導著球隊的進攻。6日與現代摩比斯隊的比賽中，他僅在下半場就得到16分，幫助球隊帶來了一場大逆轉勝利。KT隊自許勳加盟後，已取得6連勝。 以11日爲准，許雄在職業籃球全明星賽投票中獲得了12.4275萬票，超過了2002~2003賽季李相旼（現任三星隊主教練）的記錄（12.0354萬票），以壓倒性的優勢位居榜首。許勳以10.0389萬票排在第2位。許雄得益于從許載前主教練那裏繼承的韌勁和果敢的投射迎來潛力大爆發，而弟弟許勳則憑借酷似父親的大局觀和求勝欲牢牢掌控球場，在兩兄弟的賽季首次對決中，誰會是最後的勝者呢？

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