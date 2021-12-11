美國討論將核武器使用轉變為「只在報復時使用」. December. 11, 2021 07:11. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 英國《金融時報》當地時間9日報道說，美國正在討論將核武器使用條件限製為僅在對攻擊美國的對方進行報復的「單一目的」的方案。隨著美國盟國的反對呼聲越來越高，拜登政府決定不采納「不率先使用核武器」原則，但將單一目的使用方針寫入《核態勢評估》報告中。 《金融時報》當天援引一名不願透露姓名的消息人士的話報道說：「美國政府不久後將向拜登提出關於『單一目的』的『宣言性政策』的各種方案。這是為了明確表明可以使用核武器的情況。」據悉，白宮將於10日舉行部長級會議，討論包含上述內容的《核態勢評估》報告。拜登政府將於1月份發表新的評估報告。 拜登政府從今年年初開始就新《核態勢評估報告》中包含不率先使用核武器和單一目的使用方針的方案，與包括韓國在內的盟國進行了討論。盟國們對「只要不受到核攻擊，特別是就不會率先使用核」的「不率先使用核武器」方針表示了憂慮。因為，如果美國發表限製使用核武器的宣言，就很難有效遏製因害怕美國進行核武器報復而不敢輕易威脅美國盟國的核擁有國。 有人擔心，雖然美國沒有采取只要沒有受到核攻擊就不會率先使用核的「不率先使用核武器」方針，但在中國和朝鮮等國的核威脅不斷上升的情況下，美國提供的「核保護傘」可能會大幅減弱。因為，如果采取單一目的原則，動用生化武器和最尖端常規武器的威脅可能會被排除在核遏製力的對象之外。日本自民黨宣傳本部長河野太郞7日在美國傳統基金會舉辦的視頻研討會上表示：「單一目的原則可能會向中國和朝鮮發出錯誤的信號。朝鮮可以使用生化武器。」

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