依靠陳舊臃腫的政府組織，很難在第四次工業革命時代生存. December. 10, 2021 07:46. . 在3個月後即將舉行總統選舉之際，《東亞日報》和韓國行政學會共同面向436名會員實施了問卷調查，結果顯示，「應對四次產業革命」（25.39%）被選為下屆政府組織改革的最核心焦點。很多人認為，依靠陳舊臃腫的政府組織，很難主動應對第四次產業革命時代和全球供應鏈危機、新冠疫情兩極化等問題，因此提議，有必要全面升級政府操作系統。 實際上，市場的變化可謂是「光速」。「元宇宙」和人工智能等數字產業迅速崛起，虛擬貨幣和非同質化代幣（NFT）的影響力也日益擴大。平臺企業盲目擴張事業引發的矛盾和調整早已成為重要的社會和經濟焦點。 但是，現政府組織對於這種經濟和產業的模式變化，還沒有具備充分的應對能力。針對「下屆政府應新設的部門」的主觀問卷的回答，最多的63人認為，通過無數融合、復合，全面協調界限不明的人工智能、數據等數字問題，提議全面掌管相關問題的「數字創新專門負責部門」，也是出於這種問題意識。 為了讓文在寅政府的擺脫核電站政策和零碳政策符合現實並正常化，有必要研究新設總管能源、環境問題的專門部門。美國拜登政府上個月在白宮內新設能源部門，也是出於同樣的原因。就像最近發生的尿素溶液事件一樣，全球供應鏈混亂在相當長的一段時間內會成為韓國經濟的嚴重問題，因此，政府應具備綜合或整體協調產業政策、外交、安保、信息等領域的功能。 雖然李在明、尹錫悅等總統候選人也發表了組織改革構想，但從他們身上，找不到這種根本性的問題意識。只是停留在以「這個國家是企劃財政部的國家嗎」，主張剝離預算功能，或者為贏得2030一代的歡心而討論新設青年部、改組女性家庭部等的水平。兩名候選人都沒有表明，關於如何主導和應對第四次產業革命時代等改革政府組織的思考。執政黨和野黨候選人應該超越單純分割和合並組織以及針對特定世代新設部門的層面，就如何改革一夜之間發生變化的技術潮流和應對社會變化的政府組織構想，進行激烈的爭論。只追求與前政府有所區別的「剝離」和「合並」，還不如不做。

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