李在明：「企劃財政部預算職能分割」 VS 尹錫悅：「以男女平等家庭部取代女性家庭部」. December. 10, 2021 07:47. by 金志炫 jhk85@donga.com. 距離下屆總統大選還有3個月，朝野總統候選人的下屆政府組織藍圖也漸浮出水面。共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅方面共同提出的關鍵詞是「分割」和「調整」。由於文在寅政府在2017年沒有經過接管委員會的過程就直接成立，考慮到在10年時間裏沒有對政府部門進行改造，有必要對重復的功能進行整合等全面整理。 李在明多次表明了剝離企劃財政部預算功能的計劃。他在上個月舉行的記者會上抨擊說：「（企劃財政部）限製各部門自主製定政策的職能，已經到了在其他部門之上支配和控製的地步。」他還計劃把女性家庭部改為「平等家庭部」，調整其功能，並預告了要對產業通商資源部和科學技術信息通信部等代表性「恐龍部門」進行調整。 尹錫悅也承諾將把女性家庭部改組為「男女平等家庭部」，重新調整相關業務和預算。此外，為了把過去10年累積的市場限製最小化，正在討論新設專門負責對限製進行改革的機構。競選團隊內部有人主張，以新冠疫情為契機，應該改革金融部門，縮小財政和金融之間的差距，提高政策效果。 成均館大學行政專業樸亨埈教授表示：「過去政府組織改革的事例中可以看出，以形式上的整合進行了組織成員間的化學融合並非易事，難以期待組織改革的成果，」「面對明年大選，揚棄為了特定階層的選票而新設立青年廳、老人廳等的討論。」

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