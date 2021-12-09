青瓦臺：「不考慮外交抵製北京奧運會」. December. 09, 2021 07:30. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、申振宇記者 lightee@donga.com、niceshin@donga.com. 在美國拜登政府宣布將對明年2月舉行的北京冬季奧運會進行外交抵製的情況下，青瓦臺表示：「目前沒有考慮外交抵製。」分析認為，在推進韓中首腦會談的情況下，如果韓國參與抵製，韓中關系將會受到很大的影響。但也有觀察人士認為，繼美國的盟國澳大利亞和新西蘭宣布共同參與抵製後，英國和日本政府也正在討論抵製的力度，因此韓國政府可能會承受更大的壓力。 青瓦臺一名高層人士8日表示：「美國在宣布抵製之前通知了韓方，美國的立場是，其他國家是否進行外交抵製，由各國自行判斷。」該人士還表示：「但這並不是說，我們已決定參加。」據分析，其意圖是，由於這一事宜高度敏感，而且距離冬奧會還有2個多月，因此不會提前決定是否會有包括文在寅總統在內的政府使節團參加。但是，政府一名核心人士表示：「我認為，應該派出最少次官（副部長）級以上的政府使節團參加奧運會。」 也有觀察人士認為，在9日和10日由美國總統拜登主持召開的首次民主峰會上，拜登可能會向文在寅等出席者解釋美國抵製北京奧運會的理由，自然地強調抵製的必要性。白宮當地時間7日表示，「此次會議將成為對抗威權主義、腐敗和踐踏人權的會議」，明確表示由世界110個國家領導人視頻參加的此次會議實際上針對的是中國。

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