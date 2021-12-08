“蜘蛛俠”湯姆•赫蘭德：“我是孫興慜的鐵杆粉絲…見到奉俊昊只說SON的事”. December. 08, 2021 07:50. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “Sonny（足球運動員孫興慜的綽號）是我最喜歡的足球運動員。我是他的瘋狂粉絲。” 在全世界國家中，15日在韓國最先上映的電影《蜘蛛俠：英雄無歸》的主人公“荷蘭弟”湯姆•赫蘭德（飾演蜘蛛俠彼得•帕克一角）在談到孫興慜的話題時大喊道：“是的！”7日，他在以國內媒體爲對象的網上記者招待會上說了上述這一番話。赫蘭德此前曾多次表示自己是孫興慜的粉絲。4日，孫興慜在Instagram上傳了與赫蘭德的合照，並在最近的比賽中接連展示了射蜘蛛網的蜘蛛俠慶祝動作。 當天，赫蘭德表示：“不久前見到Sonny時，我提了大約一個小時的問題。他的足球風格非常優雅。”他還補充說，“最近和奉俊昊導演見面，只談了Sonny的事情。” 扮演彼得•帕克的戀人MJ的女演員贊達亞說：“最近在美國活動現場見到了《鱿魚遊戲》的演員鄭浩妍。我想跟她變得更親近一點。” 《蜘蛛俠：英雄無歸》是赫蘭德飾演蜘蛛俠開始的《英雄歸來》系列的完結篇。在前作《蜘蛛俠：英雄遠征》（2019年）中身份暴露的蜘蛛俠爲了擺脫危機，得到“奇異博士”的幫助，開啓多重宇宙（打開時空通道），而隨著此前《蜘蛛俠》系列中登場的大反派們再度出現，將迎來更大的危機。當天出席座談會的赫蘭德和贊達亞、扮演彼得•帕克的摯友內德的雅各布•巴特朗都是1996年出生的同齡人。他們從2017年《英雄歸來》時開始合作，實際上是關系十分親密。赫蘭德和贊達亞成爲戀人。巴特朗說：“這部電影是角色和粉絲共同成長的特別電影。”

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