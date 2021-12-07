尹錫悅選舉對策委員會成立……「腐敗無能的偽善政權必須被更叠」. December. 07, 2021 07:53. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 國民力量黨總統候選人尹錫悅6日表示：「一定要更叠令人厭惡的偽善政權。」在該黨選舉對策委員會成立的第一天，尹錫悅的第一句話就強調「針對文在寅政府的審判論」和「政權交替」。 國民力量黨當天在首爾市松坡區奧林匹克體育場舉行該黨中央選舉對策委員會成立儀式，尹錫悅在儀式上表示：「我們一定要審判這個令人厭煩的腐敗無能的政權。」他還說：「沒有房子的國民，因為暴漲的押金和房租受苦，有房子的國民則因過重的稅金而承受痛苦，」「百姓的被窩被拋棄在寒冷的街頭，謀取腐敗既得權私利的共同民主黨政府，到底是誰的政府?」他的意圖，是突出被認為是現政府最大弱點的房地產政策的失敗，集結「反文在寅」輿論。 尹錫悅在當選國民力量黨總統候選人31天後才舉行選舉對策委員會成立儀式。他當天強調「一個團隊」稱：「現在我們最需要的是團結。只要更叠政權的決心一致，大家就應該齊心協力。」尹錫悅還表示：「將以從最底層開始的『尹錫悅牌工程』鞏固國家的基本。和我一起徹底改變我們黨和大韓民國吧。」 尹錫悅計劃將選舉對策委員會的總負責人委任給總選舉對策委員會委員長金鐘仁，把選舉企劃和宣傳工作委任給黨代表（黨首）李俊錫，面向青年和中立階層擴大外延。金鐘仁當天對尹錫悅說：「文在寅政府急於趕走的剛直的公職人員作為公職和正義的象征，現在和我們在一起。」

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