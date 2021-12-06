“30大集團，到2030年爲止對環境投資153萬億韓元”. December. 06, 2021 07:36. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據調查，國內30大集團表示，到2030年爲止，將在環境相關領域投資153萬億韓元。主要企業在事業重組和投資過程中，在強調ESG（環境、社會、支配結構）經營的情況下，對環境的關心最高。 全國經濟家聯合會（全經聯）表示，6日發行了以國內30大集團所屬企業和全經聯運營的“K-ESG聯盟”會員公司的可持續報告書及實際情況調查爲基礎制作的《ESG白皮書》 根據白皮書，今年30大集團表示，到2030年爲止，將在環境領域投資153.2萬億韓元。在大規模投資方面，全球收購合並（M&A）規模較大。SK以約1400億韓元的價格收購了日本環保材料企業TBM 10%的股份，韓華解決方案以約1萬億韓元的價格收購了法國可再生能源專門開發企業“RES法國”的全部股份。曉星重工業和德國林德的合作法人（JV）林德氫能開始建設世界最大規模的液化氫工廠。僅今年上半年（1~6月）就有58家企業發行了綠色債券、社會性債券等ESG債券。 宣布“零碳（Net Zero，碳中和）”的企業也在增加。LG電子（2030年）、SK（株）（2040年）、現代•起亞汽車（2045年）、韓華解決方案（2050年）等承諾在相應的時間內實現去除與溫室氣體排放量相當的大氣中的溫室氣體的碳中和。 與社會相關的活動也有所增加。CJ大韓通運引進了銀色快遞（老年人工作崗位）、藍色快遞（聽覺殘疾人工作崗位）、橙色快遞（中斷經曆的女性工作崗位）等，提高了多樣性。就像三星信用卡以“人權經營文化”爲基礎進行的人權實地調查一樣，考慮人權經營的企業也在增加。

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