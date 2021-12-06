“比賽成績不應成爲音樂的目的”. December. 06, 2021 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “這是因爲世界音樂界變得輕松了。比賽至上主義，華麗的燈光，迷人的服裝，都會帶給年輕的演奏者錯誤的信息。” 3日（當地時間），著名鋼琴家白健宇（75歲）在法國巴黎拿破侖酒店與韓國特派員見面，對最近古典音樂界的發展表示了憂慮。他將于6日晚8時（韓國時間7日淩晨4時）在巴黎香榭麗舍街劇場舉行《白健宇和朋友們》演出，屆時他將與金洪基（30歲）、金度賢（27歲）、朴鎮亨（25歲）等3名年輕鋼琴家分別演奏一場。據悉，沒有另外接受弟子的白某親自提拔了這3人。他們將展示莫紮特的《三架鋼琴協奏曲》、拉赫瑪尼諾夫的《交響舞曲》、貝廖茲的《幻想交響曲》、拉威爾的《圓舞曲》等。 白某當天看著同席的3名後輩鼓勵說：“每次都會感歎‘我爲什麽只能彈這麽多’，但回想起來，有只有年輕時才能做的音樂、價值和真實。”他還說，與沒有時間培養學生的過去不同，現在對培養學生持有開放的想法。爲了接觸新的演奏，他經常在YouTube上查找年輕演奏者的視頻。他說：“在這次演出中，也和後輩們互相交流了想法。” 白某特別指出，目前音樂界太看重著名比賽的成績並排名，感覺不是很合適。他說：“從積累實力的訓練的角度來看，有必要進行比賽，但這不能成爲音樂的目的。”他說，不能把音樂的第一、二、三排名進行比較。 當記者問他是否有“已經彈了65年的鋼琴，現在該做的都做了”的安于現狀的想法時，他回答說：“每次都沒有‘這次演奏得很好’的滿足感。因爲無法放棄這樣的‘愛’，所以一生都在做音樂。”他說：“音樂不是一朝一夕就能形成的。如果說是幾年之後就突然在世界上出名的話，那就是錯覺”，強調做音樂需要時間和努力。 患有阿爾茨海默病的妻子尹靜姬（77歲）的娘家家人主張說，他和女兒把生病的尹某放置在巴黎。此前，他于10月在首爾舉行記者招待會反駁說：“沒有事實根據。”當被問及這樣的事情對音樂産生了什麽影響時，他回答說：“今天不想談這個。”只是他又補充說，“音樂的盡頭終究是人”，“音樂來自我們的生活。‘對人生領悟得多深’，音樂也會隨之深入。”

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