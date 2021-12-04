中韓推動文再寅-習近平明年1月視頻峰會. December. 04, 2021 07:24. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 中國共產黨負責外交事務的政治局委員楊潔篪和韓國青瓦臺國家安保室室長徐薰舉行會談時表示，支持文在寅總統正在推進的韓半島終戰宣言。雙方還決定推動明年1月文在寅總統和中國國家主席習近平之間的視頻首腦會談，並就具體內容進行協調。 據青瓦臺國家安保室3日稱，楊潔篪2日在中國天津一家酒店與徐薰舉行會談時表示；「支持推進終戰宣言，終戰宣言將為增進韓半島的和平與穩定做出貢獻。」他還表示；「中國一貫支持韓國政府增進南北關系的努力，將為韓半島的和平與穩定持續做出努力。」應楊潔篪的邀請，徐薰從2日開始對中國進行了為期兩天的訪問。當天的會談包括晚餐，持續了5小時35分鐘。 韓國政府一名高層官員就中國支持發表終戰宣言表示；「中方願在終戰宣言討論中發揮建設性作用。」但據悉，中國並未言及具體的支持方法。據悉，楊潔篪10月份同朝鮮駐華大使李龍南進行了接觸，但在這一過程中沒有討論終戰宣言問題。對此，有分析認為，中國作為停戰協定當事國，雖然對終戰宣言的宗旨有同感，但還沒有到討論韓美間正在磋商的終戰宣言等具體方本的時候。中國外交部在網站上沒有提及終戰宣言，而是強調了韓中經濟合作和北京冬奧會。

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