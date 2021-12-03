韓國11月消費者物價創近10年來最大漲幅，國民收入卻減少. December. 03, 2021 07:45. by 宋忠炫, 朴熙昌 balgun@donga.com,ramblas@donga.com. 韓國上個月的消費者物價同比上漲3.7%，創下9年零11個月以來的最大漲幅。物價攀升很快，但第三季度（7~9月）的經濟增長率比前一季度下降0.3%。再加上隨著“奧米克戎變異毒株”的擴散，一旦供給瓶頸現象加劇，可能會刺激經濟放緩和物價上漲，因此人們擔心會出現“慢通脹”（經濟放緩的情況下物價上漲）。 統計廳2日在《11月消費者物價動向》中表示，上月消費者物價指數爲109.41，同比上漲3.7%。這是自2011年12月（4.2%）以來的最大漲幅，也是今年以來的最高值。消費者物價在10月份也上漲了3.2%。這是自2012年1、2月以來，時隔9年再次出現連續兩個月上漲3%以上的現象。石油類、個人服務、農畜水産品等價格一致上漲，拉動了物價上漲。 在物價上漲的情況下，經濟增長率和國民收入正在萎縮。當天，據韓國銀行透露，第三季度實際國內生産總值（GDP•暫定值）僅比前一季度增加了0.3%。增長率從第一季度的1.7%，第二季度的0.8%進一步下降。反映國民實際收入情況的實際國民總收入（GNI）第三季度比前一季度減少了0.7%，時隔5個季度再次出現倒退。 預計物價的上升趨勢將會持續一段時間。美國的物價在10月上漲了6.2%，達到了約31年來的最高值，11月歐元區物價上漲了約4.9%，是近24年來的最大漲幅。

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