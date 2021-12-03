韓國政府多次對美方討論不率先使用核武器表示「反對」. December. 03, 2021 07:44. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 經記者確認，韓國政府多次轉達了反對美國拜登政府正在討論的「不率先使用核武器」和「單一目的使用核武器」方針的立場。美國正在討論在預定於明年年初發表的《核態勢評估》報告中是否包括向這一方向轉變核政策的內容。 韓國政府一名核心官員2日表示，美國今年年初對韓國等盟國就改變武器政策的意向進行了問卷調查，同盟國在討論各自立場後，就將政策轉為「不率先使用核武器」等問題轉達了否定意見。該官員表示：「政府在此後也通過國防、外交渠道多次對美國主要外交安保相關人士等表示了對轉變核政策的憂慮，美國也充分認識到了同盟國的不安。」 此前，美國一直故意不明確表明核武器使用戰略，維持在敵人挑釁之前進行遏製的「戰略模糊性」核武政策。相反，「不率先使用核武器（在不遭受核攻擊的情況下不率先使用核武器）」和「單一目的（只有在對攻擊美國的對方進行報復時才使用核武器）」都可能削弱美國的核保護傘和遏製擴張的承諾，因此同盟國非常擔心。 韓國政府認為，美國不會大幅動搖「戰略模糊性」方針。但是，由於美國總統拜登在競選公約中也表現出了對新核戰略的意誌，因此也不排除轉變政策的可能性。一名相關人士表示：「白宮的氛圍是，即使不是『不率先使用核武器』，也可能包括『單一目的』方針。」

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