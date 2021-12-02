只要能獲得選票，李在明隨時都可以推翻競選公約. December. 02, 2021 07:42. . 共同民主黨總統候選人李在明最近改變了對主要競選承諾和政策的說法。11月29日，他流露出有可能放棄其代表性競選公約——征收國土擁有稅用作基本收入的財源。在此之前，他還突然放棄了此前不顧政府反對大力推進的「向全國國民發放災難補助」的主張。 共同民主黨自賣自誇地說：「這體現了李在明的靈活性」「實用性面貌」，但實際上，他是為獲得選票而作出了迎合大眾的競選承諾，但隨著反對輿論的高漲，覺得反而會成為得票的負擔，於是推翻了自己的判斷。就在半個月前，李在明說：「沒有進入土地擁有前10%、怕吃虧而反對基本收入土地稅（國土擁有稅），是受了惡性媒體和腐敗政治勢力糊弄的「愚蠢行為」；而在災難補助方面，直到李在明撤回其主張的前一天，執政黨院內代表還以「將進行國政調查」的方式向企劃財政部施壓。 政治家改變對反響不佳的政策的想法，是常有的事情。問題是，雖然說法變了，但並不清楚，他究竟是真的放棄了公約，還是考慮到形勢不利而暫時抽身。在進行共同民主黨內總統候選人競選的7月初，李在明考慮到黨內的反對輿論，曾表示，「不能說基本所得是最重要的第一承諾」，但在獲勝後，他又開始強行推進。 改變想法的理由不明確，這一點也讓人懷疑其意圖。李在明撤回發放災難補助的主張時表示：「很遺憾。在野黨反對，政府也面露難色。」關於國土擁有稅，他表示：「實際上，如果國民反對，就不能夠增稅。」李在明曾抨擊國民力量黨總統候選人尹錫悅「向個體戶、小工商人援助50萬億韓元」的競選公約為「可能被認為是在愚弄國民」，但後來又突然表示同意，聲稱「我也接受。」 總統候選人一度因政治上有利而推進民粹主義公約，後來推敲之後覺得不太可能實現、預計會有副作用而放棄，這是無可厚非的事情。但是，他應該在國民面前誠實地解釋為什麽發生了變化。以國民、政府、在野黨為借口悄悄改變態度的做法，不是執政黨總統候選人應該采取的態度。

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