韓國11月出口額史上首破600億美元大關…預計全年業績將創曆史新高. December. 02, 2021 07:42. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韓國上月的出口額曆史上首次突破了600億美元大關。預計今年年出口業績將超過6000億美元，創曆史新高。 據韓國産業通商資源部1日透露，11月的出口額爲604.4億美元，比去年增加了32.1%。月出口額自2013年10月首次突破500億美元後，時隔8年零1個月再次突破了600億美元大關。之前的最高業績是今年9月的559.2億美元。出口同比連續13個月呈增加趨勢。 在15個主要品種中，13個品種的出口有所增加。船舶（237.6%）、石油制品（125.5%）、電腦（73.5%）、石油化學（63.0%）、鋼鐵（45.9%）、半導體（40.1%）等企業的增長率均超過了兩位數。對中國（27.1%）、美國（22%）、歐盟（18.9%）、東盟（32.8%）四大市場的出口均大幅增長。特別是，對中國和東盟的出口首次分別突破150億美元和100億美元，創下了曆史最高紀錄。 據産業部預測，今年年出口和貿易規模也將達到曆史最高值。以1~11月累計爲准，出口額爲5838億美元，是同期最高出口額。預計到12月中旬年出口額將突破6000億美元大關。

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