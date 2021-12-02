女高音徐藝利：“給大家聽古音樂的優美旋律”. December. 02, 2021 07:43. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. “陷入悲傷的聖母哭著站在十字架附近。刀刺破了陰郁痛苦的心情。”（聖母悼歌Stabat Mater） “咖啡有多甜啊。比一千次的接吻還要迷人，比莫斯卡托紅酒還要柔軟、還要甜美。”（咖啡康塔塔Coffee Cantata） 今年的韓華古音樂（古典音樂•巴洛克音樂之前的音樂）會是能夠領略巴洛克的聖俗的舞台。意大利教會音樂的傑作—佩爾戈萊西的《聖母悼歌》和巴赫世俗康塔塔的代表作《咖啡康塔塔》形成了鮮明的對比。女高音徐藝利和“韓華巴洛克計劃”將配合音，並由假聲男高音鄭敏浩、男高音洪敏燮、男低音金承東出演。7、8日，在首爾藝術殿堂音樂廳。 徐藝利在與《東亞日報》的短信交流中表示，“此次演奏曲安排了那些不太了解古音樂的音樂迷們最適合聽的作品。”所謂古音樂，大體上是指用當代樂器和技法演奏巴洛克時代以前的舊音樂。 “佩爾戈萊西的《聖母悼歌》雖然是教會音樂，但抒情優美的旋律非常突出，巴赫的《咖啡康塔塔》很有趣，聽起來讓人心情愉悅。我認爲這是不寫歌劇的巴赫爲了表現自己幽默的樣子而選擇的方式。” 《聖母悼歌》是13世紀宗教詩歌，表現的是看著耶稣的處決痛苦哀悼的聖母。雖然羅西尼和德沃夏克等多名作曲家曾爲其作曲，但天才作曲家佩爾戈萊西在26歲夭折之前寫的曲子演奏得最爲廣泛。巴赫的《咖啡康塔塔》則幽默地描寫了執著于咖啡的女兒和擔心其狀況的父親的心理戰。當天還將演奏巴赫的《小提琴和雙簧管協奏曲》。 今年已是第9屆的韓華古音樂會邀請赫爾穆特•裏林、馬克•明科夫斯基、威廉•克裏斯蒂、喬爾迪•薩瓦爾等古音樂巨匠，每年舉行演出。“巴洛克計劃”是由巴洛克小提琴演奏家金娜妍、大提琴演奏家姜孝貞等在國內外活動的古音樂演奏家組成的管弦樂團，由荷蘭阿姆斯特丹斯貝林克音樂學院教授、小提琴演奏家約翰內斯•雷爾陶爾擔任樂團團長。 徐藝利與尤斯•範•伊梅塞爾、雷內•雅各布斯、菲利普•赫雷貝赫等古音樂大師合作，以歐洲爲中心進行表演，在現代音樂诠釋方面也獲得了很高的評價。她表示，此次演唱會結束後將返回德國，在杜塞爾多夫參加亞當•費舍爾指揮的貝多芬第9號交響曲音樂會和新年音樂會。 今年的韓華古音樂會將通過NAVER TV進行轉播。現場演出門票爲2萬~5萬韓元。詳情咨詢：070-4234-1305

한국어