服從的領導. November. 30, 2021 07:21. . 斯巴達國王阿格西勞斯（即阿格西勞斯二世）引領斯巴達王朝全盛期的國王，同時他也親眼見證了斯巴達走向沒落。他一生爲斯巴達的光榮馳騁于戰場。阿格西勞斯是一個特別的斯巴達人。他身材矮小，也許是因爲先天的原因而跛腳。在如果不是身形健壯的孩子就不撫養的斯巴達，很難正常成長，或許因爲是王子，還是因爲同父異母的哥哥繼位成爲國王，甚至放棄了王子的地位，所以他才以得在斯巴達成長。 他自稱是平民，還進入了王孫不會去的學校“Agoge”學習。不顧身體上的不利條件，阿格西勞斯以特別的努力和鬥志成爲了最優秀的戰士。同學中沒有人贏過他。即使到了老年，他還在斯巴達軍隊的最前面舉著長矛戰鬥。他是一名出色的戰士，出色的戰術家和最高指揮官。 希臘曆史學家西諾•馮表示：“阿格西勞斯與其他王子不同，他畢業于以斯巴達式教育聞名的Agoge，因此學習了服從心。” 這個指責很有意義。大家都說，要想成爲優秀的領導，就要理解部下、百姓、被使喚人的苦衷。理解在這裏是指什麽樣的行爲呢？一到選舉季節，所有的參選人都會帶頭去找困難的人、心懷怨恨的人，並表示“我理解你們的痛苦”。他們可能真的認爲他們能理解。 希臘著名思想家、哲學家蘇格拉底的弟子色諾芬對領導能力非常感興趣，並留下了很多優秀的著作。作爲他稱贊的領導人，阿格西勞斯的品德不是理解之心。色諾芬認爲，領導人的資格條件是服從心。懂得服從的人才能讓別人服從。我們的社會不缺少不懂理解的領導人，但很難看到服從的領導人。不僅不服從，還舉出曆史、民生、使命、各種理由，堂堂正正地拒絕服從，並把它當作領導的能力。色諾芬看到了服從的國王，我們什麽時候能看到呢？

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