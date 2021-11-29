修道者的生活. November. 29, 2021 07:20. . “修道者遇見素不相識的人，彼此不相愛，聚在一起，死時無一人流淚。”—意大利諺語有雲 高中畢業後就參加了名爲“耶稣苦難會”的修道會。根據記憶耶稣苦難的修道會精神，修道會是絕食、禁育、節制生活的地方。一到周末，就像其他青年一樣想出去玩，想睡懶覺，在沙發上盡情地看電視，但什麽都得不到允許。去過山中修道院的人都說“和天堂沒什麽區別”，但小青年時代的我只覺得累。 幾年後，我離開了修道院，20多年後，修道院拜托了我一件事。就是確認整理修道院生活規則的“會憲（constitutiones）”的翻譯。通過比較和觀察拉丁語版、意大利語版、英語版、朝鮮語版會憲，我領悟到，在自己還是個孩子的時候，獨自走進如此難生存的修道會的決定是多麽的魯莽。 俗話說：“沒有紀律的地方就沒有修道者”，可見修道共同體有詳細的規則和紀律。但由于素不相識的人聚在一起生活，語言似乎就像血脈相通的兄弟姐妹一樣相愛，但不知從何時開始，同僚修士、修女成爲最大的絆腳石和痛苦。後來又出現了比喻有人死了也不流淚的俗語。 志向相同的修道者的生活也是如此，那麽我們今天的面貌如何？在這個前所未有的社會環境中，我們總是神經繃緊，不寬容，不慈悲，疲憊不堪。把彼此黑暗沈重的心五五分成變消失怎麽樣？即使是同樣的重量，但如果是齊心協力的話，重量的感受就會不同。真心被綁在一起的兩個人是不是比一個人更好呢？愛的生活累的話，難道恨的生活就容易嗎？

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