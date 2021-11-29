韓國政府考慮實行青少年防疫通行證……家長的擔憂加劇. November. 29, 2021 07:21. by 崔예나 yena@donga.com. 為加強防疫力度，實行青少年「防疫通行證」的可能性越來越大，學生和家長因此表示對事實上的「接種義務化」感到擔心。 據《東亞日報》記者28日采訪，教育部最近向防疫當局傳達了關於加強防疫通行證的意見，建議限製未接種新冠疫苗的青少年參加100人以上活動和出入歌曲練習場等地。據悉，教育部表示，特別是在唱歌練習場，學生們在期末考試結束或寒假時經常去，因此必須加強防疫。 青少年防疫通行證適用對象和方式將於29日公布。教育部計劃以此為契機積極宣傳少兒和青少年的疫苗接種。這與之前強調的「疫苗接種是自主決定事項」截然不同。最大的原因是，實行分階段恢復日常生活和全面上學後，學生確診人數正在增加。特別是在高中，接種率高的高三學生和接種率不高的一、二年級學生之間的確診率相差很大。因此，政府的方針是盡快擴大疫苗接種。 但是，對於青少年防疫通行證的適用，家長的擔憂依然存在。目前仍然有「不知道能否給孩子註射疫苗」的反應。仁川一名女小學生的家長說：「我在第二劑接種時也發燒，月經周期發生變化，很辛苦。給剛開始初潮的孩子接種疫苗，我感到害怕。」

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