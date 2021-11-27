執政黨：「『獨奏』處理民生法案是大罪嗎?」VS 在野黨：「讓人聯想到朝鮮的速度戰」. November. 27, 2021 07:25. by 崔惠玲記者、尹多彬記者 herstory@donga.com,empty@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明表示，「（執政黨常任委員長）不是拿著棍子嗎?」要求開展「立法速度戰」。這一表態為共同民主黨內必須加快立法「獨奏」的主張增加了助力。對此，在野黨強烈抨擊說：「這讓人聯想到朝鮮政權的速度戰。」 被任命為共同民主黨新一任戰略企劃委員長的姜勛植議員26日在MBC廣播節目中，就李在明要求「立法獨奏」一事表示：「我反而想反問，如果是民生法案，難道我們搞『獨奏』還構成大罪嗎?」他說：「在野黨就像『踢床上足球』一樣躺著，聲稱『我們不會討論法案』『不會坐看執政黨取得成果』，不願坐到（談判）桌前，這反而是在野黨犯錯誤的地方。」 共同民主黨代表（黨首）宋永吉也在當天黨內會議上強調：「李在明檢查了院內代表尹昊重和常任委員會的立法課題。要對小工商業者損失補償及開發利潤返還法、推遲征收虛擬貨幣稅、追繳全鬥煥罰款法等懸案進行檢查，並努力推動。」 在李在明正式開始「速度戰」的情況下，也有人擔心，在執政黨掌握的常任委員會上與在野黨進行磋商並不容易。前一天（25日），國會企劃財政委員會經濟財政分科委員會想要審查李在明強調的實施公共機關勞動理事製義務化法案——《關於公共機關運營的法律修訂案》，但由於在野黨議員接連缺席，未能進行討論。對於共同民主黨推進的假想資產征稅延期一年案，計劃財政委員會26日在分科委員會上沒能進行討論，決定以後再進行審查。 國民力量黨首席發言人許恩雅在當天的評論中批評說：「朝鮮政權每當面臨危機時就會提出速度戰。李在明主張的立法速度戰，不僅會引發立法獨裁政局，而且肯定會給國家帶來巨大危害。」

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