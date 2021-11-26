基准利率上調至1%…20個月的“零利率”落下帷幕. November. 26, 2021 07:32. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韓國銀行將基准利率從0.75%上調至1%。爲應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，從去年3月開始的“零利率時代”時隔20個月終于落下了帷幕，進入了“1%時代”。最近三個月將基准利率上調0.5個百分點的韓國銀行暗示明年第一季度（1 ~ 3月）有可能進一步上調利率，因此預計家庭的利息負擔將進一步加重。 25日，韓國銀行召開金融通貨委員會，將基准利率從現行的年0.75%上調至1.0%，上調了0.25個百分點。此前的8月，韓國銀行自新冠疫情擴散後首次上調利率，時隔3個月再次上調了利率。這是自去年3月以後，時隔1年零8個月基准利率首次突破1%大關。 韓國銀行總裁李柱烈在金融通貨委員會結束後舉行的記者招待會上解釋了上調利率的背景，他說：“物價上漲壓力可能會比當初預想的要大，而且有必要留意金融不均衡的危險。”韓國銀行當天將今年消費者物價上漲率預測值從當初的2.1%上調到了2.3%。明年的物價上漲率預測值也從目前的1.5%大幅上調到了2.0%。 李總裁還表示：“1%的基准利率仍處于寬松水平。考慮到明年的增長和物價前景，目前的利率水平不會制約實體經濟。”他還表示：“如果經濟條件允許，不排除明年第一季度繼續上調利率的可能性。” 隨著基准利率的反複上調，貸款利率的上升速度也將加快，因此，進行“舉債投資”的人的負擔將進一步加重。特別是增加債務的零散個體經營者、多重債務者等弱勢階層和邊緣企業有可能遭受直接打擊。據韓國銀行推算，如果基准利率今年上漲到1%，家庭的年利息負擔將增加5.8萬億韓元。

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