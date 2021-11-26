李在明：「向企業收取碳稅，用作國民基本收入」. November. 26, 2021 07:33. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 共同民主黨總統候選人李在明提出征收碳稅，並表示「這是適應低碳社會的唯一方法。」他還表示，將把從企業收取的碳稅用作基本收入的財源。 李在明25日在接受《東亞日報》采訪時就碳稅表示：「隨著減少二氧化碳排放，企業將迅速轉換產業以適應新變化」，「在這一過程中，為了減少反對或社會費用，將給全體國民帶來優惠。」他還說：「碳稅主要由企業支付。」 李在明的構想是，如果新設碳稅，每噸征收5萬至8萬韓元，就可以籌集30萬億至64萬億韓元的資金來推進基本收入。但是，如果推進征收相當於今年一年法人稅（65.5萬億韓元）的碳稅，預計會引發企業的反對。政府計劃，截止到今年年底結束有關是否征收碳稅及其方式的研究工作。 李在明就此解釋說：「（碳稅）是可以通過社會協商一致迅速達成的領域。」作為房地產對策的一環，李在明曾在競選公約中提出征收「基本所得土地稅」。他表示：「實際上，碳稅的征收必然先於土地稅。」李在明就文在寅政府的房地產政策表示：「過於集中於遏製需求的政策，導致市場出現扭曲。作為供給正常化政策的一環，放寬容積率也是一種方法。」 關於通過碳稅等來發放基本收入，李在明表示會用地區貨幣形式的消費券形式來發放。他說：「因為消費減少，供給循環受阻，所以出現了低增長。要想緩解這個問題，就應該促進消費。如果發放現金，就會都變為儲蓄，所以要以消費券的方式發放。」 李在明向在野黨提議在今年定期國會期間修改人事聽證會法。他說：「現在還不知道誰會在總統選舉中獲勝，因此是處理（人事聽證會法）的好時機」，「我想向國民力量黨總統候選人尹錫悅提議修改《人事聽證會法》，道德性檢驗不予公開，能力檢驗則要公開。」為了防止執政後親信及親屬的不正之風，李在明表示，在總統民政首席秘書等青瓦臺民政部門，將啟用在野黨傾向的人士。李在明表示：「使用有實力、有原則的對方陣營的人是最好的方法。當然也會任命特別監察官。」 就在野黨主張對「大莊洞疑惑」和「唆使舉報疑惑」全部實施特檢一事，李在明表示「反對」。他表示：「（涉嫌唆使舉報的）尹（錫悅）候選人應接受檢察機關的調查，如果不夠再進行特檢，要求立即實施特檢是回避檢察機關調查的手段。」他還說：「大莊洞疑惑準確地說是『火天大有舞弊事件』。如果要進行特檢，應該從釜山儲蓄銀行的不良貸款疑惑開始，從頭到尾進行調查。」

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