新增確診、重癥患者創紀錄，站在中斷和強推十字路口的「與新冠共存」. November. 25, 2021 07:16. . 截至24日零時，日增新冠確診患者達4115人，創下了疫情暴發以後的最高紀錄。重癥患者也達到了歷史最大規模的586人，死亡人數也達到了34人。重癥患者病床使用率在23日下午5時為71%（首都圈83.7%，非首都圈50.9%），最近一周內出現了3名因沒有病床而在等待中死亡的患者。金富謙總理表示：「僅從首都圈來看，現在的情況非常緊急，隨時都要考慮啟動緊急計劃。」 政府將於今天召開恢復日常生活支援委員會全體會議，討論加強防疫的方案。與啟動緊急計劃、暫時中斷分階段恢復日常生活（與新冠共存）相比，更傾向於擴大防疫通行證製。目前正在討論的方案包括，將未接種疫苗者出入餐廳和咖啡廳人員的限額從4人減至2人，對前往大型演出場所和練歌房等場所的青少年適用防疫通行證，並在防疫通行證上設置有效期限，提高追加接種（加強針）參與率。哪怕就在重癥患者用病床啟動率超過緊急計劃啟動標準（75%）的首都地區，也應該盡快實施包括擴大防疫通行證在內的防疫強化政策。 但是，重癥患者規模正以比預想更快的速度擴大，能否在不啟動緊急計劃的情況下度過目前的難關還是未知數。政府預測，如果實行「與新冠共存」，危重患者發生率將達到總確診患者的1%左右，而且醫療體系每天可以承受7000多名患者。但是，危重患者的發生率超過了2%。在病床嚴重不足的首爾，因為在急診室治療新冠患者而不能接受普通急救患者的事例層出不窮。如果中斷「與新冠共存」，可能會給個體戶帶來損失，但不能放任不管導致醫療體系崩潰。應該重新檢查可用的醫療資源和主要指標，為隨時啟動緊急計劃做好準備。 隨著德爾塔變異毒株的擴散，疫苗的免疫效果下降，新冠預防接種變成了包括打加強針的概念。以色列的接種完成率只有66%，但打加強針的接種率達到43%，因此將感染規模控製在3位數之內。應該最大限度地提高目前不到5%的國內加強針疫苗接種率。

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