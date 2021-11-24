全斗焕前總統去世，至死也沒有就「5·18」事件道歉. November. 24, 2021 07:24. by 劉成烈記者、光州=李炯柱記者 ryu@donga.com、peneye09@donga.com. 韓國前總統全斗焕23日因病去世，享年90歲。 全斗焕當天上午8時40分左右在位於首爾市西大門區延禧洞的自家衛生間暈倒後，沒有恢復意識而死亡。據悉，接到報警後出動的警察和消防隊員上午9時12分左右確認全斗焕死亡。全斗焕今年8月被診斷為多發性骨髓瘤（一種血癌），一直為接受治療而往返於自家和醫院之間。 全斗焕是站在波瀾曲折的大韓民國現代史中心的「問題人物」。他以軍事組織「一心會」為基礎，在1979年發動「12·12」政變掌握了權力，並用武力鎮壓了光州「5·18」民主化運動。全斗焕在任總統期間一直實行「鐵拳統治」，最終國民們在1987年6月進行民主抗爭，導致他在1987年接受了總統直選製修憲提議。全斗焕卸任後，因涉嫌巨額秘密資金和內亂等被判處無期徒刑，後被赦免釋放。因聲稱「全部財產僅29萬韓元」、未繳納追繳的罰款、否認下令「5·18」開槍等而飽受批評。 全斗焕直到閉上眼睛，最終也沒有向「5·18」民主化運動流血鎮壓事件的犧牲者和遺屬道歉。這與盧泰愚前總統生前通過家人進行道歉形成了鮮明的對比。全斗焕的親信、前青瓦臺秘書閔正基也在被問及是否給「5·18」受害者和遺屬留下遺言時，還提高嗓門聲稱：「提問本身就是錯誤的。」 全斗焕被宣判追繳2205億韓元，但截止到23日，他還欠有956億韓元（43%）未繳。追繳款項不會被繼承，原則上當事人死亡就不能執行。但也有意見認為，可以追繳全斗焕以第三者名義隱瞞的財產，檢察機關也正在研究相關法律。 「5·18」紀念財團等「5·18」團體當天召開記者會表示：「全某一直狡辯自己與『5·18』事件無關並回避責任。死亡掩蓋不了真相。」「原本希望（趙維奧神父名譽案的）審判成為向踐踏大韓民國憲政史、屠殺無辜市民的全某追究嚴重法律責任的歷史性審判，但現在連這個也不能指望了。」 全斗焕的葬禮不是國葬，而是家族葬，靈堂設在首爾市西大門區塞佛倫斯醫院。國家報勛處表示：「因涉嫌內亂罪等被判處徒刑，因此在國立墓地法上，全斗焕是被排除在國立墓地安葬的對象。」當天，文在寅總統和朝野總統候選人及政黨代表（黨首）均表示不會進行吊唁。

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