取消租賃住宅，多住宅者綜合房地産稅激增100倍. November. 24, 2021 07:25. by 世宗=金衡民記者、世宗=宋忠賢記者 kalssam35@donga.com,balgun@donga.com. 據一項統計結果顯示，今年繳納住宅綜合房地産稅（房産綜合稅）的納稅者中，首爾、首都圈居住者比重創下了2010年相關統計開始以來的最低值。在地方，綜合房地産稅的增加率比前一年增加了700%以上，綜合房地産稅的負擔正在向地方擴散。 ○ 地方資産家收購首爾房地産 據國稅廳23日公布的《2021年住宅分類各市道通告現狀》顯示，今年首爾內綜合房地産稅通告人員達48萬人，稅額達2.8萬億韓元。這占全國綜合房地産稅課稅對象（94.7萬人）的50.6%，占稅額的48.9%。繼首爾之後，通告人數和稅額最多的地方是京畿道。在京畿道，今年的征稅人員爲23.8萬人，總計需要繳納1.2萬億韓元的綜合房地産稅。此次統計是以綜合房地産稅課稅對象的居住地爲標准進行統計的。例如，如果釜山居民在首爾擁有房地産，那麽釜山的綜合房地産稅課稅人員和稅額將會增加。 在全國，通告人員和稅額最多的地方是首爾、京畿等首都圈，但是首都圈在全體中所占的比重呈現出逐漸減少的趨勢。去年首爾所占的綜合房地産稅通告人員和稅額比重分別爲58.9%和65.4%。據國稅統計門戶網站透露，開始進行相關統計的2010年，首爾的綜合房地産稅課稅人員比重爲71.1%，稅額比重爲74.6%。 相反，今年地方的綜合房地産稅課稅人員和稅額比前一年最高暴漲了700%以上，遠遠超過了首爾綜合房地産稅的增加趨勢。忠北綜合房地産稅增加率比前一年增加了784%，增加幅度最大。其後依次爲光州（651%）、全北（627%）、蔚山（525%）等。 據分析，這是因爲在房地産市場上，在首爾擁有房地産的退休者將居住地轉移到地方或地方的資産家向首都圈的建築物及公寓進行了投資。新韓銀行首爾金融中心地皮儲蓄中心負責人申正燮表示：“地方房地産價格飙升，最近3年裏地方資産家對首爾房地産的投資熱情高漲。綜合房地産稅納稅義務正在向全國擴散。” ○ 明年綜合房地産稅也將維持上漲趨勢 預計綜合房地産稅在明年也將繼續上漲。因爲房地産市場的上升趨勢有可能會持續下去，隨之而來公示價格（挂牌價）現實化率和公平市場價額比率也會上升。 政府將于明年4月公布共同住宅公示價格，但今年暴漲的房價會如實反映在公示價格中，這是上漲的主要原因。據韓國房地産院透露，進入今年以來到本月中旬，全國公寓價格累計上漲率達12.5%。再加上，今年達70%的共同住宅公示價格現實化率（市價對公示價格的比率）明年將上升到71.5%，綜合房地産稅的課稅標准本身也將上升。 在制定課稅標准（征收稅金的標准）時適用的公平市場價額比率也從目前的95%上升到100%，因此，公示價格和課稅標准有可能比市價大幅上漲。政府在公布預算案時曾推算明年綜合房地産稅爲6.63萬億韓元。 政府的方針是，既然今年提高了綜合房地産稅率和稅金負擔的上限，短期內不會有進一步加強綜合房地産稅的計劃。但有人預測說，根據明年大選結果，綜合房地産稅有可能再次面臨廢除和加強的十字路口。共同民主黨大選候選人李在明表示要引進國土擁有稅，而國民力量大選候選人尹錫烈表示要下調稅率等重新討論綜合房地産稅。

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