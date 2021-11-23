檢察機關應徹查「上線」和「50億俱樂部」，朝野政黨要盡快同意特檢. November. 23, 2021 07:22. . 檢察機關昨天以瀆職等嫌疑起訴了火天大有大股東金萬培、天火同人4號所有者南旭律師、天火同人5號所有者鄭英鶴會計師。據調查，這些人與城南城市開發公社前代理社長柳東奎等人一起，以有利於火天大有的方式製定了大莊洞開發公募方針、經營協議等，給城南城市開發公社造成了1827億韓元以上的損失。金萬培還涉嫌承諾給柳東奎700億韓元賄賂、實際上提供了5億韓元。 負責大莊洞開發設計和遊說的主角們雖然被移交審理，但核心疑惑還沒有解開。特別是，就有沒有「上線」介入將數千億韓元開發利潤轉交民間企業的大型腐敗事件，檢察機關的調查未有絲毫進展。被指認為查明「上線」的第一個關鍵人物，是前城南市政策室室長鄭鎮相。鄭鎮相是共同民主黨總統候選人李在明的親信，簽署了9件以上與大莊洞開發相關的公文，柳東奎在遭受扣押搜查之前與其通電話的事實也被揭露，但檢察機關並沒有進行調查。 關於火天大有的遊說疑惑，「50億俱樂部」的實名也被公開，但調查沒有任何進展。在李在明違反《選舉法》一案的審判中提出無罪意見、卸任後共接受火天大有1.5億韓元顧問費的前大法官權純一，本人擔任火天大有常任顧問、女兒在火天大有任職工作等、在諸多方面與火天大有有關聯的前特別檢察官朴英洙，兒子從火天大有離職後收受50億韓元的前國會議員郭尚道等人，如果不對他們進行調查，就無法查清大莊洞事件的全貌。 為了切實查清這些疑惑，特檢已不可避免。朝野政界也原則上贊成實施特檢。但對於國民力量黨總統候選人尹錫悅在擔任檢查官時期對釜山儲蓄銀行有關大莊洞貸款進行了不實調查的疑惑，是否納入特檢調查範圍，國民力量黨方面表示反對，而共同民主黨則反對由國民力量黨主導特別檢察官的推薦等，還有許多問題需要超越各自立場。 想要減少特檢給大選帶來的混亂，最重要的是在選舉日之前結束調查。目前距離選舉日只剩下106天。朝野政黨應盡快進行協商，盡快達成協議。另外，起訴大莊洞成員並不意味著檢察機關調查的結束。即使實施特檢，查明大莊洞真相的成敗，也有可能取決於檢察機關多麽認真地進行進一步調查並進行移交。檢方昨天表示：「將繼續調查提出的各種疑惑。」為了不讓這句話停留在說說而已，檢察機關應該勒緊調查的繩索。

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