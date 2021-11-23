韓今年綜合房地産稅征收對象94.7萬人，一年內激增42%. November. 23, 2021 07:22. by 宋忠炫, 周愛眞 balgun@donga.com,jaj@donga.com. 據統計，今年需要繳納住宅綜合房地産稅（房産綜合稅）的納稅者人數達到94.7萬人，創下了曆史最高紀錄。據調查，他們需要繳納的綜合房地産稅達到5.7萬億韓元，約爲上一年的3倍。 執政黨和政府雖然將1戶1住宅者的綜合房地産稅課稅標准從9億韓元上調到了11億韓元，但由于房價上漲，課稅對象反而比去年增加了1萬人以上。 企劃財政部22日表示，今年的住宅綜合房地産稅納稅者人數爲94.7萬人，其中個人納稅者爲88.5萬人，法人爲6.2萬人。這比去年住宅綜合房地産稅納稅者（66.7萬人）增加了約42.0%。綜合房地産稅高稅額比前一年（1.8萬億韓元）陡增約217%（3.9萬億韓元），達到5.7萬億韓元。 在房地産價格暴漲的文在寅政府執政以後，綜合房地産稅告知人員和稅額大幅增加。在文在寅政府執政第一年的2017年，33.1763萬人繳納了3878億韓元的綜合房地産稅。4年後，綜合房地産稅納稅者和稅額分別增長了2.9倍和14.7倍。 從住宅擁有現狀來看，在全體綜合房地産稅高稅額中，多住宅者和法人所負擔的稅額爲5.4萬億韓元，占全體的88.9%。在比前一年增加的稅額中，多住宅擁有者和法人承擔91.8%（3.6萬億韓元）。 由于房價大幅上漲，1戶1住宅綜合房地産稅納稅者也有所增加。今年，一戶一住宅綜合房地産稅納稅者人數爲13.2萬人，比去年（12萬人）增加了10%（1.2萬人）。繳納稅額比前一年增加66.7%（800億韓元），達到2000億韓元。據分析，雖然今年9月將綜合房地産稅課稅標准上調到11億韓元的《綜合房地産稅法修改案》在國會通過，但由于公示價格大幅上漲，導致一戶一住宅納稅者增加。 當天開始發送綜合房地産稅通知書後，擁有住宅的人們的民心沸騰，政府破例召開新聞發布會表示：“綜合房地産稅大部分由多住宅擁有者和法人承擔。”經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基當天在Facebook上表示：“98%的國民與綜合房地産稅無關。有人指出，綜合房地産稅稅收將全額轉移到地方自治團體，以綜合房地産稅減少政府財政赤字，但這並不屬實。”

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