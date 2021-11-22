米飯就是天. November. 22, 2021 07:16. . 「天地萬物皆奉天。因此，以天食天，乃宇宙常理。」 ——東學第二代教主崔時亨 為了挑一句句子，我非常苦惱。從小說、詩歌等文學作品到專業書籍，書中的許多句子在腦海中盤旋。但最後挑選的是1885年東學教主崔時亨所說的「以天食天」。簡單地說，就是說「米飯就是天」。 此話的意思，是說東學革命始於饑餓，而改變東學主體——民眾之心的是米飯。對於饑餓的民眾來說，米飯就是天。被剝奪了天的民眾只好發動東學。對我們民族來說，米飯就像天一樣重要。所以我們說：「靠吃飯活著」，會經常問：「吃飯了嗎?」孤單的時候，會想念媽媽的一碗熱騰騰的飯。 即使在大米過剩成為問題的現在，「米飯就是天」的說法仍然有效。因為韓餐的根本就是大米。如果沒有米飯，我們能吃到我們引以為傲的泡菜、醬蟹、野菜、大醬湯嗎?體現韓國認同感的韓餐，最終是從米飯開始的。30歲出頭的我迷上了韓餐，一直被困在韓餐裏活到今天。可以說，我一生的職業——韓餐功夫，也是從米飯開始的。一直以來，不知疲倦地圍繞蔬菜、肉類、海洋食品以及發酵食品等，寫出各種有關韓餐的文章，其基礎就是米飯。因此，每當聽到韓國人的飲食習慣變成以面粉為主、大米消費量達到歷史最低值的消息時，就會深深感到擔憂。因為我害怕，如果米飯消失，韓國料理就會消失。 我認為，一旦米飯消失，就是民族認同感消失的日子。是的，米飯就是天。

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