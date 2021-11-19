沒有病床而等待住院的人，從0人增至423人. November. 19, 2021 07:20. by 金素英記者、金素敏記者 ksy@donga.com,somin@donga.com. 由於沒有安排病床而等待一天以上才能住院的新冠感染癥患者，僅在首都地區就超過了400人。高齡者如果沒有及時得到適當的治療，病情有可能急劇惡化，因此急需製定對策。 據中央事故處理本部18日透露，以當天零時為準，首都地區因沒有安排病床而等待一天以上的新冠患者共有423名。處理本部在出現新冠確診患者後，根據患者的狀態安排病床。如果這時沒有得到安排，就被歸類為「等待者」。在本月1日開始「分階段恢復日常生活（與新冠共存）」的當天，沒有一名等待者。 防疫當局認為，最近接連發生的療養醫院集體感染是導致等待者劇增的最大原因。因為都是需要照顧的患者，所以需要到專治傳染病療養醫院接受治療，但是缺乏病床。17日，首都地區專治傳染癥療養醫院的病床使用率為84.1%，事實上處於飽和狀態。 截至18日零時，一日新增確診患者為3292人，創下了自去年1月韓國暴發新冠疫情以來的最高值。連續兩天出現3000多名確診患者也是第一次。危重患者也達到506人，連續兩天達到500人。文在寅總統向參謀們指示：「在以高齡層為中心確診病例增加、危重患者增加的情況下，要做好醫療應對準備。」

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