球迷或將無法在卡塔爾世界杯上看到C羅的身影. November. 16, 2021 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. 能否想象沒有克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（36歲•葡萄牙）參與的世界杯？ 15日，葡萄牙男子足球國家隊在葡萄牙裏斯本舉行的2022年卡塔爾世界杯歐洲區預選賽A組最後一場比賽中，以1比2負于塞爾維亞。到第7場比賽爲止，雖然與塞爾維亞的積分同爲17分，但在淨勝球上領先1球，排在小組首位的葡萄牙因當天的失利，失去了小組第一的位置。雪上加霜的是直接進入世界杯決賽圈的入場券也被塞爾維亞奪走。在歐洲區預選賽上，只有各小組的第一名直接進入世界杯決賽圈。各小組第2名的10支球隊和歐洲足球聯盟（UEFA）國家聯賽排名前兩位球隊（依次往後順延）等12支球隊將在明年3月的附加賽中爭奪剩下的3張門票，競爭可謂空前激烈。 從2006年德國世界杯到2018年俄羅斯世界杯，C羅連續四屆參加世界杯。考慮到C羅的年齡，卡塔爾世界杯很有可能成爲他的最後一屆世界杯。試圖連續6次進入世界杯決賽圈的葡萄牙隊之前兩屆世界杯的晉級之路也異常艱難。在俄羅斯世界杯預選賽中，葡萄牙隊在與瑞士隊的最後一場比賽中以2比0獲勝，艱難地獲得了直接進入世界杯決賽圈的資格。巴西世界杯預選賽則更富戲劇性。葡萄牙隊在與瑞典隊的附加賽次回合比賽中，憑借C羅的帽子戲法以3比2反敗爲勝，才艱難搭上世界末班車。 當天比賽結束後，C羅掩飾不住內心的憤怒。葡萄牙主教練費爾南多•桑切斯試圖與C羅握手，但他卻張開雙臂表示憤怒。此後他很長一段時間內坐在球場上遲遲不願離開賽場。C羅表示：“爲了葡萄牙和全體國民，希望在世界杯上再次展示葡萄牙的存在感。” 塞爾維亞隊在1比1戰平的下半場第45分鍾，憑借替補上場的亞曆山大•米特洛維奇戲劇性的反敗爲勝的決勝球，連續兩屆晉級世界杯。 B組西班牙隊在西班牙塞維利亞與瑞典隊進行的最後第8場比賽中以1比0獲勝，連續第12次進入世界杯決賽圈。H組的克羅地亞隊在克羅地亞斯普利特舉行的第10場比賽上，以1比0戰勝俄羅斯隊，從而反超開賽之前的小組頭名俄羅斯隊，進入了世界杯決賽圈。J組的德國隊在已經提前晉級的情況下客場仍以4比1大勝亞美尼亞隊。 截止到當天，已確定世界杯決賽圈的歐洲球隊包括塞爾維亞、西班牙、克羅地亞、德國在內，還有法國、比利時、丹麥等7支球隊。

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