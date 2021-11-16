新任SH社長金憲東：“將提供半價公寓”. November. 16, 2021 07:30. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾住宅城市公社（SH公社）新任社長金憲東（66•照片）15日表示，將通過半價公寓“土地租賃住宅”等擴大住宅供應。他提到韓國土地住宅公社（LH）事件，表示了要解除國民對住宅公營企業的不信任。 金社長15日在首爾江南區開浦洞SH公社舉行的就任儀式上表示：“將通過推進土地歸公共所有，只出售建築物的住宅政策，減輕初期出售資金的負擔。”爲此，將盡可能確保更多的宅地，並提出開發方案。 在此前的10日舉行的首爾市議會人事聽證會上，金社長提到了土地租賃住宅，並表示將提供所謂的“半價公寓”。作爲半價公寓用地，指定了首爾江南區SETEC用地、水西公營停車場用地等。 他還提到了政府對住宅問題的責任。金社長指出：“10年間雖然增加了500萬套住宅，但是擁有住宅的人卻增加了100萬名”，“這是因爲擁有住宅的人不斷購買住宅，政府的住宅政策一直給擁有多套住宅的人提供優惠。” 另外，恢複因LH事件等住宅公共企業的信任度也是需要解決的課題。金社長說：“LH部分幹部職員的投機事件引起了國民的憤怒，大壯洞國有企業幹部等的腐敗導致了國民對國有企業的信任下降”，強調了反腐倡廉的生活化。 SH公社爲防止利用內部信息進行房地産投機等，計劃近期內另行制定對策。 金社長出身于市民團體“經濟正義實踐市民聯合”，此前他一直強烈批評政府的房地産政策。SH公社社長的任期爲3年。

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