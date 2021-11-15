朝野就稅金展開更激烈的爭論吧. November. 15, 2021 08:15. by / /. 共同民主黨今天在國會上開始討論放寬單套住宅擁有者轉讓所得稅標準的法案。該黨總統候選人李在明方面也表示：「對轉讓稅的意見與黨論相同。」國民力量黨總統候選人尹錫烈支持不僅支持對單套住宅擁有者，也支持對多套住宅擁有者減少轉讓稅和綜合房地產稅的負擔，因此預計將會引發激烈的爭論。 共同民主黨在6月的議員全會上決定將高價住宅標準從市價9億韓元提高到12億韓元後，這一次又推出了後續的轉讓稅緩和法案。雖然黨內仍有不少人批評「這是在動搖文在寅政府的政策基調」，但不得不意識到本月末發出綜合房地產稅通知後納稅者提出的抗議。李在明昨天表示要與黨論統一意見，也是出於這個原因。對此，國民力量黨和尹錫悅的意見是，為了增加市場上的待售房地產，把多套住宅擁有者的轉讓稅也暫時降低50%。 如果本月22日發送對多套住宅擁有者的稅率暴漲的綜合房地產稅通知，預計圍繞綜合房地產稅的兩黨爭論將會更加激烈。尹錫悅昨天在社交媒體上承諾放寬綜合房地產稅，「我們會考慮將綜合房地產稅合並到財產稅中，或者對單套住宅擁有者免除財產稅的方案」。李在明則在其競選承諾中，在新設面向所有擁有住宅和土地的國民征收的「國土擁有稅」的同時，還提出了合並綜合房地產稅，將擁有稅實效稅率從0.17%提高到1%。 放寬單套住宅擁有者轉讓稅，是共同民主黨在4月7日再補選中慘敗後，為回收民心而向國民做出的承諾。10月份，首爾公寓的平均交易價為12.1639億韓元，大大超過了14年來一直被限製為9億韓元的轉讓稅征收標準，考慮到擁有一棟房子就是全部財產的實際擁有者的負擔，應該盡快予以推進。不過，專家們認為，放寬多套住宅擁有者轉讓稅有助於房地產市場正常化，而政府則對此表示反對，「這對增加待售房地產沒有幫助」，預計將出現爭議。相反，將引起強烈沖突的是綜合房地產稅的改革問題。因為李在明和尹錫悅的意見完全不同，前者主張並入國土擁有稅，對擁有非必需房地產的擁有者提高擁有稅，而後者則提示應與財產稅合並，來降低負擔。 李在明表示，「房地產問題給國民帶來了痛苦和挫折」，代替政府對房地產政策失敗進行道歉。尹錫悅則批評稱：「文在寅政權的房地產暴漲是財產掠奪。」如果同意現政府房地產政策的失敗導致房價、租金暴漲，給無住宅平民和青年一代帶來了痛苦，就應該以穩定房價和解決居住問題的詳細的解決方法和長遠規劃，展開更加激烈的競爭，接受國民的審判。

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