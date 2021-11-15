每天都是新的一天. November. 15, 2021 08:14. . 變老意味著自己開始新的工作。所有的情況都在變化。（……）必須具備意志和意識，擔負起新的角色。—出自歌德的《准則與反思》中 我的日常工作是從吃早飯看早間新聞開始的。不知道從什麽時候開始，我會盯著訃告欄，把我的年齡和寫在某人名字旁邊的括號裏的數字進行比較。當該數字比我的年齡小的時候，就會切身感受到已經太老的自己，而當該數字大于我年裏的時候就會感受到生活的余裕。 不是死亡，而是生決定死亡的質量。也就是說，被報道的死亡並不意味著死亡是優秀的，人生就是如此。因此，人到死都要忠于生活。你得對得起你的臉，也對得起你的年齡。做人要有其價值。特別是老年時。 反正衰老和死亡是無法阻止和避免的事情，我們應該把它們當作生活的過程來熟悉，至少要努力不讓老人的存在變得無用。雖然沒有人在年老的時候不感到悲傷，但是對于這樣的老去卻能感受到一絲喜悅，這都要歸功于自己的“對老年的反思”。就像叔本華說的“每天都是小小的人生”一樣，每天都是新的一天。問題是我如何度過新的一天。比起無法預測的未來夢想，要努力集中于我生命中最年輕的“現在”。因爲雖然肉體會衰老，但在精神上保持年輕，感受人生價值的時候是“現在”，而對自己創造的人生果實回味的時候也是“現在”。還沒在醫院裏躺著，還注重外表，能做大大小小的事情，是不是對“現在”很滿意？只要我們懷著年輕的心情熱愛自己的工作，就不是每天都變老，而是每天都在變新。做什麽事總是那麽年輕。

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