第一個畫自畫像的女性畫家是？. November. 13, 2021 07:08. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 17世紀引領荷蘭美術黃金期的朱迪思•萊斯特爾（1609~1660年）的《快樂的酒鬼》（1629年）到19世紀末爲止一直都作爲她的老師弗蘭斯•哈爾斯(1582 ~ 1666年)的作品而爲人所熟知。她在24歲時就成爲當時女性很難加入的荷蘭畫家協會會員，具備了傑出的實力。但由于對女性的社會偏見，她的名字在美術史上被遺忘。 作爲美術史學家的作者介紹了從16世紀到現在長時間沒有被關注的女美術家的生活和她們的60幅代表作。意大利出身的索福尼斯巴•安圭索拉（?~1625）生活在16世紀文藝複興時期，當時女性進行美術講課是被禁止的。她的作品《伊澤爾前面的自畫像》被記錄爲女性畫家畫的第一幅自畫像。從她拿著調色板和畫筆堂堂正正地凝視正面的樣子中，可以感受到作者要以自己的實力得到認可的意志 從16世紀文藝複興時期開始到過了300年之後的19世紀末，女性還不能在公立學校上美術課。法國的蘇珊娜•瓦拉東（1865年~1938年）作爲畫家們的模特工作，通過偷著學繪畫。她的代表作《藍色房間》（1923年）中的人物穿著條紋睡衣和吊帶褲躺在床上抽煙。強烈的色彩和充滿活力的筆觸如實地展現了構築自己作品世界的塗鴉藝術。

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