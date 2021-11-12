韓國開發研究院也勸告「選擇性援助」，執政黨中斷小伎倆的強行援助吧. November. 12, 2021 07:26. . 國策研究機構韓國開發研究院（KDI）昨天指出，「相比扶揚景氣，明年的財政政策更宜集中在對受害階層的選擇性援助和轉變經濟結構等處。」即，相比共同民主黨接受其總統候選人李在明的要求，推進明年1月向全體國民分發補助，不如集中援助新冠疫情的直接受害者——弱勢群體。韓國開發研究院勸告，應該積極控製國家債務的快速增長速度。 KDI通過《下半年經濟展望》報告提出的意見是，雖然出口增長勢頭最近有所放緩，但通過階段性恢復日常生活，消費開始呈現恢復趨勢，因此，現在應該提高財政政策的效率。報告認為，在通貨膨脹的憂慮增大的情況下，如果向全體國民發放補助，只會助長超過3%的物價上漲率，景氣扶持效果不會太大。 但是，共同民主黨製定了明年政府預算案中沒有的「與新冠疫情相關的全體國民恢復日常防疫補助項目」，正在強力推進向每個國民發放25萬韓元的方案。政府要求將今年剩余時間將征收的12.09萬億韓元預算推遲到明年，以便籌措相應資金。經濟副總理洪楠基表示：「稅收法有暫緩執行的條件。政府擅自推遲征收會違反法律，因此很難。」但共同民主黨卻表示，「違反法律的主張是假新聞」，擺出一副要強行推進的架勢。 政府和執政黨圍繞總統候選人競選承諾的履行而擴大預算案的行為是否違反《公職選舉法》？面對在野黨的提問，中央選舉管理委員會前天表示：「在選舉臨近之時，應盡量克製有可能產生偏頗影響的國家機關行為。」這是委婉地表示有違法的可能性。但是，共同民主黨卻在補助前面加上「防疫」字樣，把它解釋為對「國民使用了近500天、今後還要使用的口罩」的補助，企圖蒙騙國民的眼睛。 因為總統候選人的一句話，執政黨就超越法律修改預算案，這無異於降低世界排名前十的經濟大國地位的擾亂國家秩序的行為。共同民主黨應該中斷通過預算粉飾的全體國民補助的推進，首先要找出能夠幫助處於新冠疫情損失補償死角地帶的弱勢群體的方法。

한국어